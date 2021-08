"Ob sich die für August durch die OPEC plus beschlossene Erhöhung derÖlproduktion auf den Heizölpreis auswirken wird, bleibt abzuwarten" , sagtSteffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei CHECK24. "Schließlich hat dieKonjunktur und damit die Nachfrage nach Öl in den vergangenen Monaten angezogen.Heizölkund*innen sollten sich trotzdem bereitmachen, um bei fallenden Preisenihre Heizöltanks zumindest teilweise wieder aufzufüllen."Gas: Alternativtarife ein Viertel günstiger als GrundversorgungAuch der Gaspreis (https://www.check24.de/gas/gaspreise/) steigt seit Oktoberkontinuierlich. Aktuell zahlt ein Musterhaushalt (Verbrauch: 20.000 kWh)durchschnittlich 1.301 Euro. In der Gasgrundversorgung liegt der Gaspreis mit1.515 Euro auf einem Allzeithoch. Damit ist Gas bei den zehn günstigstenAlternativanbietern mit durchschnittlich 1.135 Euro aktuell ein Viertelgünstiger als in der örtlichen Grundversorgung.CO2-Abgabe: zwischen 2021 und 2026 zahlt Familie 1.608 Euro (Heizöl) bzw. 1.214Euro (Gas)Seit Januar 2021 werden für den Ausstoß einer Tonne Kohlendioxid (CO2) 25 Eurofällig. Ein Musterhaushalt mit 20.000 kWh Energieverbrauch zahlt durch dieCO2-Abgabe (https://www.check24.de/strom-gas/ratgeber/co2-abgabe/) 158 Euro(Heizöl) bzw. 119 Euro (Gas) pro Jahr mehr."Bereits jetzt zahlen Verbraucher*innen in Deutschland Rekordpreise für Heizölund Gas und das nicht zuletzt wegen der CO2-Abgabe" , sagt Steffen Suttner."Mittel- und langfristig werden die Energieträger aufgrund der negativenKlimabilanz noch teurer."Bis 2025 steigt die CO2-Abgabe schrittweise auf 55 Euro je Tonne, der Heizöl-und Gaspreis wird also weiter steigen. Alles in allem zahlt eine Familie in denJahren 2021 bis 2026 insgesamt 1.608 Euro (Heizöl) bzw. 1.214 Euro (Gas) alleinfür die CO2-Abgabe.Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz undKund*innen sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Sie wählen ausüber 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern,mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 350 Telekommunikationsanbieternfür DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik,Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie diepersönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher*innenkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sichCHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterienfür Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principlesfor Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz,die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings,Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit undKundenservice.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1169,florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170,daniel.friedheim@check24.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/73164/4986151OTS: CHECK24 GmbH