NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Diese belegten eine durchgreifende Erholung der Gewinne, schrieb Analyst James Grzinic in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der Sportartikel- und Lifestyle-Konzern habe die Kosten gut unter Kontrolle./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2021 / 02:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2021 / 02:32 / ET