NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Diese nannte Analyst Keyur Parekh in einer ersten Reaktion am Donnerstag stark. Der Fokus liege nun auf den Margen, für die der Agrarchemie- und Pharmakonzern die bisherigen Ziele bestätigt habe./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2021 / 08:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben