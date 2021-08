Die Tapering-Diskussion könnte wieder Fahrt aufnehmen

Ich fühle mich derzeit ein wenig an den Beginn der Corona-Krise zurückversetzt. Auch damals mehrten sich die dunklen Wolken über dem Börsenhimmel, während die Anleger noch jeden Rücksetzer zum Nachkauf nutzten.

Denn derzeit nimmt in vielen Teilen der Welt die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle wieder deutlich zu, aktuell infolge der Ausbreitung der Delta-Variante. In den USA gab es zum Beispiel allein am Samstag rund 72.000 Neuinfektionen. Das entspreche einem Anstieg von 44 % gegenüber der Vorwoche und sei höher als der Höchststand im Sommer 2020, erklärte dazu die Leiterin der US-Gesundheitsbehörde CDC. Die Zahl der Krankenhauseinweisungen sei zugleich um 41 % gestiegen und die Zahl der Todesfälle habe sich um 25 % auf 300 pro Tag erhöht. Und das alles geschieht trotz einer fortschreitenden Impfkampagne.

Ich fühle mich derzeit ein wenig an den Beginn der Corona-Krise zurückversetzt. Auch damals mehrten sich die dunklen Wolken über dem Börsenhimmel, während die Anleger noch jeden Rücksetzer zum Nachkauf nutzten. Doch am Ende zollten die Kurse den fundamentalen Entwicklungen Tribut. Und das könnte auch dieses Mal wieder passieren.

Auch in Asien hat man derzeit mit schnell ansteigenden Fallzahlen zu kämpfen. In China befinden sich daher wieder Millionen von Menschen im Lockdown. Und in Tokio wurde am Samstag mit 4.058 Fällen zum ersten Mal die Marke von 4.000 durchbrochen. Nach Angaben der japanischen Regierung werden wegen einer drohenden Überlastung des Gesundheitssystems nur noch schwer an Covid-19-Erkrankte und Risikopatienten in Krankenhäusern aufgenommen.

Steigende Corona-Zahlen in Zeiten von gestörten Lieferketten

Nun sind solche Wellen natürlich inzwischen nichts Neues mehr. Und seit dem Corona-Crash wurden diese von den Aktienmärkten kaum noch mit fallenden Kursen quittiert. Warum also nun die Pferde scheu machen? Weil wir es im Unterschied zu vorangegangenen Wellen aktuell auch mit stark gestörten Lieferketten zu tun haben. Und in dieser Situation könnte sich eine neue Corona-Welle in einem größeren Maße auf die Weltwirtschaft auswirken.

Zur Erinnerung: Am 27. Juli hatte ich bereits berichtet, dass mittlerweile fast 64 % der deutschen Industriebetriebe über Engpässe bei Vorprodukten klagen (siehe „Zukunftsaussichten trüben sich immer mehr ein!“). Zum Vergleich: Vor der Corona-Pandemie lag der Spitzenwert bei 20,2 % im 3. Quartal 2018. Die Knappheit macht sich insbesondere bei Herstellern elektrischer Ausrüstungen (84,4 %) sowie bei den Autobauern und ihren Zulieferern (83,4 %) bemerkbar, die insbesondere auf Halbleiter und Chips angewiesen sind.