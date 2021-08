Das beste Dienstagsspiel der UEFA Champions League auf Amazon Prime Video läuft in den Sky Sportsbars /

Unterföhring (ots) -



- Alle 16 Live-Übertragungen der UEFA Champions League von Prime Video pro Saison werden in den kommenden drei Jahren auch in den Sky Sportsbars in Deutschland gezeigt

- UEFA Champions League Live-Übertragung von Prime Video am Dienstag wird Gastronomen auf dem linearen TV-Kanal (Programmplatz 294) via Kabel und Satellit als Teil des Sportsbar- oder International-Pakets bereitgestellt - Besucher der Sky Sportsbars können damit in der neuen Fußball-Saison neben der Bundesliga, 2. Bundesliga, DFB-Pokal und Premier League auch die Prime Video-Übertragung des besten Dienstagsspiels in der UEFA Champions League live miterleben



Unterföhring, 5. August 2021 - Sky Deutschland schließt eine Vereinbarung mit Amazon Prime Video im Außer-Haus-Markt für die kommenden drei Spielzeiten der UEFA Champions League und zeigt die Prime Video-Übertragung des besten Live-Spiels in der UEFA Champions League am Dienstag in den Sky Sportsbars in Deutschland . Die insgesamt 16 Spiele von Prime Video pro Saison werden künftig im Gastro-Vertrag von Sky enthalten sein. Hierfür müssen die Gastronomen entweder das Sportsbar- oder das International-Paket* buchen. Unter dem Titel "Prime Video Sportsbar" wird die Live-Übertragung von Prime Video den Gastrokunden auf einem speziellen Kanal des Sky Receivers (Programmplatz 294) über Satellit und Kabel in bester Qualität bereitgestellt.