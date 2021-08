Exela Technologies erweitert das Angebot der digitalen Poststelle für kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland und Frankreich

BERLIN, Aug. 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exela Technologies, Inc. ("Exela") (NASDAQ: XELA) gab heute bekannt, dass die Plattform Digital Mailroom (DMR) für kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs) in Deutschland und Frankreich live und für Online-Anmeldungen verfügbar ist. Nach der Einführung in Großbritannien im vergangenen Monat wird Exela DMR nun einen wachsenden Kundenstamm von KMUs in den beiden größten Märkten Kontinentaleuropas bedienen.



Exela DMR hat bereits eine starke Position bei Unternehmenskunden in diesen Märkten. Kleine und mittelständische Unternehmen, Start-ups und Einzelpersonen können sich jetzt für Exela DMR anmelden, um eine virtuelle Büroadresse zu erhalten und ihre eingehende Post als digitalisierte Dokumente über das DMR-Portal zu empfangen. Die DMR-Plattform bietet auch Zusatzdienste wie Paketzustellung und verschiedene integrierte Funktionen wie elektronische Signatur, Schwärzung von Daten und Datenspeicherung. Mehr über die DMR-Lösung für Deutschland erfahren Sie hier und für Frankreich hier.