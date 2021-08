Berlin (ots) -



- Höchster Preisanstieg im zweiten Quartal für Einfamilienhäuser in Oldenburg

mit 7,1 Prozent

- Für Bestands-Eigentumswohnungen stiegen die Kaufpreise in Osnabrück und

Oldenburg am stärksten

- Göttingen nach weiterem Preisplus die teuerste niedersächsische Stadt für

Neubau-Wohnungen

- Die Mietpreise stagnierten in den sechs niedersächsischen Großstädten dagegen

weitgehend



Das ImmoScout24 WohnBarometer für Niedersachsen zeigt die Entwicklung der Kauf-

und Mietpreise für Wohnimmobilien in Hannover, Wolfsburg, Osnabrück, Oldenburg,

Göttingen und Braunschweig. Ergänzt werden die Marktdaten durch Angaben zur

aktuellen Nachfrage in den einzelnen Immobiliensegmenten. Die größte Dynamik

gibt es im Markt für Einfamilienhäuser zum Kauf, gefolgt von Eigentumswohnungen.

Der Mietwohnungsmarkt zeigt sich hingegen entspannt und stagnierte im zweiten

Quartal in den sechs Großstädten weitgehend.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

In Oldenburg zogen die Angebotskaufpreise für Einfamilienhäuser im Bestand imzweiten Quartal mit einem Plus von 7,1 Prozent gegenüber dem ersten Quartal aufeinen Quadratmeterpreis von 3.097 Euro am stärksten an. Dahinter folgenWolfsburg mit einem Quartalsanstieg von 6,5 Prozent auf durchschnittlich 2.954Euro sowie Osnabrück mit plus 6,2 Prozent auf 2.968 Euro pro Quadratmeter. InGöttingen hingegen sanken die Preise für Bestandshäuser vom ersten zum zweitenQuartal 2021 um 0,7 Prozent auf 3.047 Euro pro Quadratmeter.Neubauhäuser erlebten den höchsten Preisanstieg in Oldenburg mit 2,7 Prozent auf3.435 Euro pro Quadratmeter. In Osnabrück stiegen die Angebotspreise fürNeubauhäuser um 2,2 Prozent auf 3.298 Euro pro Quadratmeter, in Hannoververteuerten sie sich um 1,6 Prozent auf 3.868 Euro. In Göttingen dagegen wurdenEinfamilienhäuser im Neubau um 2,2 Prozent günstiger angeboten als im Quartalzuvor und kosteten im Schnitt 3.336 Euro pro Quadratmeter.Hohe Nachfrage nach Einfamilienhäusern im BestandIm Landesvergleich innerhalb Niedersachsens ist die Nachfrage mit 16 Anfragenpro inseriertem Bestandshaus pro Woche in Hannover am größten. Ebenfalls hochwar die Nachfrage in Braunschweig mit elf sowie in Osnabrück mit zehn Anfragen.Deutlich geringer fällt die Nachfrage für neugebaute Einfamilienhäuser aus, dieim Durchschnitt 300 bis 500 Euro pro Quadratmeter teurer angeboten werden.Kaufpreise für Eigentumswohnungen stiegen in Osnabrück und Oldenburg amstärkstenDer Angebotspreis einer Eigentumswohnung im Bestand lag in Osnabrück im zweitenQuartal bei 2.406 Euro pro Quadratmeter und stieg damit um 4,5 Prozent gegenüberdem ersten Quartal des Jahres. In Oldenburg zogen die Quadratmeterpreise im