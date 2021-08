NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens nach Quartalszahlen des Technologiekonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Die Highlights seien der erneut angehobene Ausblick, das starke Wachstum und die gute Barmittelentwicklung gewesen, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2021 / 07:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2021 / 07:09 / BST