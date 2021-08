JEFFERIES stuft BEIERSDORF AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die Margen im ersten Halbjahr seien stark, schrieb Analyst Martin Deboo in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der Hersteller von Klebstoffen und Kosmetik habe von den Marken Nivea, La Prairie und Derma profitiert./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2021 / 02:30 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2021 / 02:30 / ET