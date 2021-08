Die Umsatzerlöse der MAX Gruppe lagen im ersten Halbjahr 2021 mit 144,2 Mio. Euro um 5,2 % unter dem Vorjahreswert (H1 2020: 152,1 Mio. Euro). Ursächlich dafür sind im Wesentlichen die eingestellten Geschäftsaktivitäten im Non-Core sowie gegenüber Plan verschobene Projektfortschritte. Process Technologies verzeichnete trotz Verzögerungen bei Materiallieferungen und Endabnahmen von Projekten einen Umsatzanstieg von 4,0 % auf 26,1 Mio. Euro (H1 2020: 25,1 Mio. Euro). Im Segment Environmental Technologies machten sich die niedrigeren Auftragseingänge in Q4 2020 sowie eine schwächere Umsatzentwicklung in den USA in Q1 2021 in einem Umsatzminus von 5,7 % auf 53,0 Mio. Euro bemerkbar (H1 2020: 56,2 Mio. Euro). Der Umsatz des Segments Evolving Technologies konnte ein Plus von 3,3 % auf 55,5 Mio. Euro erzielen (H1 2020: 53,8 Mio. Euro). Die Umsatzerlöse des Segments Non-Core sanken planmäßig im Wesentlichen bedingt durch die Geschäftsaufgabe der IWM-Gesellschaften um 39,8 % (H1 2020: 17,7 Mio. Euro).

Die MAX Gruppe konnte das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in H1 2021 auf 6,0 Mio. Euro (H1 2020: 0,5 Mio. Euro) steigern. Der positive Trend bei der Abarbeitung von Altprojekten der IWM-Gesellschaften setzte sich fort und führte zum Wegfall erneuter Belastungen. Es konnten sogar positive Sondereffekte im Zusammenhang mit der Geschäftsaufgabe realisiert werden, die den Anstieg des EBITDA der Gruppe unterstützten. Höhere Erträge aus Serviceprojekten und Kosteneinsparungen führten im Segment Process Technologies zu einer Steigerung des EBITDA um 16,3 % auf 3,4 Mio. Euro (H1 2020: 3,0 Mio. Euro). Environmental Technologies verzeichnete infolge der geringeren Umsatzerlöse im ersten Halbjahr einen geringen Rückgang des EBITDA von 4,5 % auf 6,1 Mio. Euro (H1 2020: 6,4 Mio. Euro). Die erst beginnende Anarbeitung der gewonnenen Projekte in der Medizintechnik konnte projektbezogene Abwertungen in der Robotik noch nicht vollständig kompensieren. Das EBITDA im Segment Evolving Technologies ging daher um 58,8 % auf 1,9 Mio. Euro (H1 2020: 4,7 Mio. Euro) zurück. Im Segment Non-Core konnte das EBITDA auf -1,1 Mio. Euro verbessert werden (H1 2020: -8,8 Mio. Euro). Dies ist insbesondere auf Sondereffekte im Zusammenhang mit der Geschäftsaufgabe der IWM-Gesellschaften zurückzuführen.