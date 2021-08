Kann die Deutsche Post-Aktie in den nächsten Wochen ihre Aufwärtsbewegung wieder aufnehmen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Nach dem starken Kursanstieg der Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004), der am 7.7.21 bei einem Allzeithoch bei 59,60 Euro seinen vorläufigen Höhepunkt fand, trat die Aktie in eine Konsolidierung ein, die den Aktienkurs auf sein aktuelles Niveau im Bereich von 57 Euro nachgeben ließ. Die leicht über den vorläufigen Zahlen liegenden Quartalszahlen für das zweite Quartal, die den Logistikkonzern wegen des wachsenden Online-Handels auch weiterhin positiv in die Zukunft blicken lassen, wirkten sich im frühen Handel des 5.8.21 mit einem Kursrückgang von einem Prozent aus.

Erfüllen sich die positiven Einschätzungen der Analysten von JP Morgan Chase, die die Deutsche Post-Aktie mit einem Kursziel von 77,18 Euro zum Kauf empfehlen, dann könnte die Aktie noch deutlich Luft nach oben haben. Kann die Deutsche Post-Aktie wieder Fahrt aufnehmen und in den nächsten Wochen zumindest auf 60 Euro zulegen, dann können risikobereite Anleger mit Long-Hebelprodukte hohe Renditen erwirtschaften.