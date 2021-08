KOBLENZ (dpa-AFX) - Der auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierte Softwareanbieter Compugroup hat im zweiten Quartal operativ etwas mehr Gewinn erzielt als erwartet. Zudem legte der Konzern beim Wachstum aus eigener Kraft - also ohne die auf der Einkaufstour jüngst zugekauften Unternehmen - spürbar zu. Die zuletzt etwas dahindümpelnde Aktie der Koblenzer zog am Donnerstag nach der Zahlenvorlage deutlich an.

Das Papier legte an der MDax-Spitze am Vormittag um 7,6 Prozent auf 73,90 Euro zu. Auf dem Hoch erreichte der Kurs fast die Marke von 75 Euro. Das Niveau hatte die Aktie zuletzt Anfang Mai erreicht, bevor es mit der Zahlenvorlage zum ersten Quartal steil bergab ging. Nach dem schwachen Start ins Jahr habe sich der Schwung beim organischen Wachstum beschleunigt, attestierte nun Baader-Bank-Analyst Knut Woller. Auch das operative Ergebnis habe die Erwartungen übertroffen.