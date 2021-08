Der EU Green Deal ist ein Gamechanger für die Prozessindustrie, doch nur die wenigsten Unternehmen kennen die Spielregeln (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die große Mehrheit der befragten Unternehmen der

Chemie-, Pharma-, Öl- und Gasindustrie in Deutschland sieht im Green Deal der

Europäischen Union Chancen für die eigene zukünftige Wettbewerbsfähigkeit. Doch

nur ein Drittel der Unternehmen kennt überhaupt die Ziele des Green Deals. Dem

Großteil sind Inhalte und Auswirkungen nur teilweise bekannt oder sogar komplett

unbekannt. Das zeigt das Stimmungsbarometer der Management- und

Technologieberatung BearingPoint.



Viele Unternehmen der Chemie-, Pharma-, Öl- und Gasindustrie sehen im Green Deal

der Europäischen Union mehr Chancen als Risiken für die eigene zukünftige

Wettbewerbsfähigkeit. Allerdings sind nur einem Drittel der Unternehmen die

genauen Ziele des Green Deals überhaupt bekannt und nicht wenige tappen hier

noch im Dunkeln, wie das Stimmungsbarometer der Management- und

Technologieberatung BearingPoint zeigt.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Während ein Drittel der befragten Unternehmen über den Green Deal gut Bescheidweiß, sind für 48 Prozent die Inhalte nur teilweise klar. Und ganze 20 Prozentgeben an, sich überhaupt nicht mit den Plänen der EU-Kommission auszukennen.Große Mehrheit sieht im Green Deal mehr Chancen als Risiken für die zukünftigeWettbewerbsfähigkeitDie Befragten, welche die Inhalte des Green Deals der EU kennen, beurteilen dieUmsetzung dieser Ziele als Chance (40 Prozent) für die zukünftigeWettbewerbsfähigkeit, zum Beispiel durch die Definition neuer oder angepassterGeschäftsmodelle, die den Anforderungen des Green Deals entsprechen.Gleichzeitig sehen 35 Prozent sowohl eine Chance als auch ein Risiko in derUmsetzung der Ziele des Green Deals der EU. Lediglich 22 Prozent sehen darinausschließlich ein Risiko.Jens Raschke, globaler Leiter Chemicals, Life Sciences & Resources beiBearingPoint: "Die Unternehmen sind mit Blick auf den Green Deal der EU gutberaten, jetzt die Chancen für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit zuidentifizieren, geeignete Maßnahmen zu definieren und zu realisieren sowieRisiken zu minimieren. Eine umfangreiche Beurteilung des Green Deals inklusiveSzenarioanalyse liefert hierbei einen wichtigen Grundstein. Gerade hinsichtlichCO2-Neutralität bzw. -Reduzierung empfiehlt es sich, diese Aspekte möglichstfrühzeitig mit in die eigene Unternehmensstrategie aufzunehmen, um nachhaltigdie Ziele zur CO2-Neutralität und die damit verbundene zukünftigeWettbewerbsfähigkeit stärken zu können."CO2-Neutralität ist für 80 Prozent der Unternehmen wesentlicher Aspekt derUnternehmensstrategieFür 80 Prozent ist die CO2-Neutralität ein wesentlicher Aspekt, der in der