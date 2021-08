UBS stuft Adidas auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 363 Euro belassen. Mit den höheren Quartalszahlen habe der Konzern die Erwartungen übertroffen, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die höheren Jahresziele dürften allerdings am Markt schon in etwa erwartet worden sein./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2021 / 06:15 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2021 / 06:15 / GMT