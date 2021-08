REYL & Cie und 1875 Finance Gehen Strategische Partnerschaft Ein

Genf (ots/PRNewswire) - - Die Schweizer Bankengruppe REYL & Cie ("REYL"), die zu

Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking ("Fideuram - ISPB") gehört, und der

unabhängige Vermögensverwalter 1875 Finance haben eine Vereinbarung getroffen,

wonach REYL eine 40-prozentige Beteiligung an der 1875 Finance Holding ("1875

Finance") erwerben wird.



- Die beiden Unternehmen werden eine strategische Partnerschaft eingehen, die

darauf abzielt, ihren gemeinsamen Marktanteil im Bereich der unabhängigen

Vermögensverwaltung (EAM) in der Schweiz zu erhöhen, Cross-Selling-Möglichkeiten

und Synergien zu fördern und das Geschäftsmodell von 1875 Finance zu nutzen, um

ein aktiver Akteur bei der Konsolidierung des Schweizer EAM-Sektors zu werden





- Die Transaktion unterliegt der Genehmigung durch die Finma und andererelevante Aufsichtsbehörden und sollte bis Ende 2021 abgeschlossen sein.Die Schweizer Bankengruppe REYL, die seit Mai 2021 von Fideuram - IntesaSanpaolo Private Banking kontrolliert wird, und 1875 Finance, einMulti-Family-Office und unabhängiger Vermögensverwalter für private undinstitutionelle Kunden mit Sitz in Genf, haben sich auf die Bedingungen einerstrategischen Partnerschaft geeinigt. In deren Rahmen wird REYL eine40-prozentige Beteiligung an 1875 Finance erwerben. Die Mitgründer OlivierBizon, Paul Kohler, Aksel Azrac und Jacques-Antoine Ormond werden gemeinsam dieKontrolle über 1875 Finance mit einem Anteil von 60 Prozent behalten und sichweiterhin voll für die langfristige Entwicklung des Unternehmens einsetzen.Als Teil der Transaktion werden REYL und 1875 Finance eineGeschäftspartnerschaft eingehen, in deren Rahmen REYL, unterstützt durchFideuram - ISPB, als bevorzugter Partner für 1875 Finance und deren Kunden ineinem breiten Spektrum von Produkten und Lösungen in den Bereichen WealthManagement, Asset Management, Corporate Advisory & Structuring und AssetServices agieren wird. REYL wird die führende Position von 1875 Finance auf demSchweizer Markt für unabhängige Vermögensverwaltung sowie den diversifiziertenprivaten und institutionellen Kundenstamm nutzen. Die Transaktion wird beidenUnternehmen in zahlreichen Wachstumsbereichen Vorteile bringen und dasunabhängige Multi-Custody- und Wealth-Management-Geschäft von 1875 Financeweiter stärken.Die Partnerschaft, die noch von der Finma und anderen Aufsichtsbehördengenehmigt werden muss, wird REYL und 1875 Finance in die Lage versetzen, eineaktive Rolle in der sich beschleunigenden Konsolidierung des unabhängigenSchweizer Vermögensverwaltungssektors zu spielen. Das eröffnet weiterekurzfristige Wachstumschancen. Sie werden es REYL ermöglichen, die