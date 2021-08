Bien-Zenker bildet Rekordzahl neuer Fachkräfte aus / 21 junge Menschen fangen mit dem neuen Ausbildungsjahr bei Bien-Zenker an

Schlüchtern (ots) - Bien-Zenker, einer der größten Fertighaushersteller Europas

mit Sitz in Schlüchtern ( http://www.bien-zenker.de ), bildet mit Beginn des

neuen Ausbildungsjahrs eine Rekordzahl neuer Fachkräfte aus. Während

pandemiebedingt vielerorts Ausbildungsplätze fehlen, haben im August insgesamt

15 Auszubildende und dual Studierende ihren ersten Tag bei Bien-Zenker

angetreten. Weitere sechs Nachwuchskräfte starteten im Rahmen der Fachoberschule

in ein einjähriges Praktikum. Über alle Jahrgänge hinweg sind bei Bien-Zenker

aktuell 42 junge Menschen in der Ausbildung.



Bien-Zenker leistet als Ausbildungsbetrieb einen nachhaltigen Beitrag für die

Gesellschaft und die Region: "Die Zeiten sind nicht einfach. Deshalb sehen wir

uns besonders in der Verantwortung und setzen unsere Tradition fort,

Nachwuchskräften durch eine hoch qualifizierte Ausbildung eine langfristige

Perspektive zu geben. Wir sind stolz, dass wir in diesem Jahr mehr

Ausbildungsplätze und duale Studienplätze vergeben konnten als je zuvor. Und

auch nach der Ausbildung geht es bei uns weiter, denn wir übernehmen unsere

Fachkräfte in aller Regel", sagt Marco D'Agostino, technischer Geschäftsführer

bei Bien-Zenker.







der führenden Fertighaushersteller Europas ist Bien-Zenker auch einer der

größten Arbeitgeber der Region und bildet traditionell erfolgreich Fachkräfte

aus. Die vielfältige Bandbreite der Ausbildungsberufe und Studiengänge reicht

von klassischen Handwerksberufen wie Elektroniker für Betriebstechnik oder

Zimmerer bis hin zu Bauzeichner und Bauingenieur.



Dabei sind die neuen Fachkräfte von Anfang an Teil des großen Ganzen: Bei der

zweitägigen Einführungsveranstaltung führten die Ausbilder ihre Azubis und

Studierenden in die Prozesse und in die Fertigung ein. "So lernen unsere Azubis

unmittelbar das Unternehmen, unsere Philosophie und ihren neuen Arbeitsplatz

kennen. Wir freuen uns, mit einem krisensicheren Arbeitsplatz bei gutem

Verdienst und einem offenen Betriebsklima für ideale Bedingungen zu sorgen",

erklärt D'Agostino.



Die innovativen Ausbildungskonzepte stellen die Qualität in der Lehre und die

individuelle Entwicklung der Auszubildenden in den Vordergrund und sind dafür

mehrfach ausgezeichnet - 2021 verlieh "FOCUS MONEY" Bien-Zenker den Titel als

einen der "Besten Ausbildungsbetriebe". "Capital" weist 2020 Bien-Zenker als

einen der "Besten Ausbilder Deutschlands" aus.



Für das Ausbildungsjahr 2022 laufen die Ausschreibungen bereits. Interessenten,

die im kommenden Jahr ihre Ausbildung beginnen und Hausbauträume wahr werden

lassen möchten, bewerben sich am besten jetzt schon für ihren Traumjob bei

Bien-Zenker.



Über Bien-Zenker



Die Bien-Zenker GmbH zählt zu den größten Fertighausherstellern in Europa. Das

Unternehmen kann mit rund 80.000 gebauten Häusern und einer 115-jährigen

Unternehmensgeschichte auf eine breite Erfahrung im Holzfertighausbau

zurückgreifen. Das mittelständische Hausbauunternehmen beschäftigt über 700

Mitarbeiter. Bien-Zenker ist mit eigenen Vertriebsstützpunkten in ganz

Deutschland vertreten. Die Häuser von Bien-Zenker bieten eine technisch

größtmögliche Energieeffizienz. Die individuell gestaltbaren Häuser werden in

unterschiedlichen Baustilen gefertigt, die auf die mittleren bis gehobenen

Preisklassen ausgerichtet sind. Alle Häuser der Marke werden im eigenen

Hausbauwerk im hessischen Schlüchtern gefertigt. Sie unterliegen den hohen

Qualitätsanforderungen der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau.

Bien-Zenker zählt darüber hinaus zu den innovativsten Unternehmen der Branche.

Als erster Fertighausanbieter hat Bien-Zenker eine App entwickelt, mit der

Bauherren den Status ihres Bauprojekts, die Bauunterlagen und den direkten Draht

zu ihrem Hausbauteam immer in der Tasche haben.



http://www.bien-zenker.de/go/app



http://www.bien-zenker.de



Pressekontakt:



Bien-Zenker GmbH, Sven Keller, +49 6661 98-236, mailto:presse@bien-zenker.de

