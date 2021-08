VENLO (dpa-AFX) - Beim Online-Arzneimittelhändler Shop Apotheke haben im zweiten Quartal Probleme in der Logistik auch auf die Profitabilität gedrückt. Ein gegenwärtig angespannter Arbeitsmarkt und der Umzug an den neuen Standort im niederländischen Sevenum führten zuletzt zu Logistikproblemen. An der Börse setzte die Aktie ihre Talfahrt weiter fort.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei auf 1,2 Millionen Euro gesunken, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Venlo mit. Im Vorjahr hatte Shop Apotheke hier noch 6,3 Millionen Euro ausgewiesen. Unter dem Strich schreibt der Konzern weiter rote Zahlen. Das Unternehmen hatte bereits im Juli Eckdaten für das erste Halbjahr vorgelegt und seine Ziele für 2021 gesenkt.

An der Börse kamen die Zahlen nicht gut an. Die Aktie verlor im Vormittagshandel um gut drei Prozent auf 118,80 Euro. Der Online-Apotheker habe ein schwaches Quartal hinter sich, schrieb Analyst Volker Bosse von der Baader Bank in einer ersten Einschätzung. Mittel- bis langfristig habe das Unternehmen aber Wachstumspotenzial. Nach Ansicht von Analyst Alexander Thiel von der Investmentbank Jefferies haben die endgültigen Quartalszahlen letztlich nicht mehr viel Neues gebracht.