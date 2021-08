Asante Gold meldet Erwerb der Goldmine Bibiani von Resolute in Ghana für eine Barzahlung von 90 Millionen USD

DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENAGENTUREN BESTIMMT

Vancouver, British Columbia – 4. August 2021 – Asante Gold Corporation (CSE: ASE / FRANKFURT: 1A9 / U.S.OTC: ASGOF) („Asante” oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit Resolute Mining Limited (Resolute) über den Erwerb von 100 % der Goldmine Bibiani in Ghana abgeschlossen hat.

Wichtigste Nachrichten

- Asante hat sich bereit erklärt, die gesamte Beteiligung von Resolute an Bibiani zu erwerben, und zwar durch den Kauf von 100 % der Aktien an Mensin Bibiani Pty Ltd. durch Leistung einer Barzahlung an Resolute in Höhe von insgesamt USD 90 Millionen, zahlbar wie folgt:

- Erstzahlung von USD 30 Millionen (bei Resolute hinterlegt bis zum Transaktionsabschluss); und

- eine weitere Zahlung von USD 30 Millionen, zahlbar spätestens 6 Monate nach Transaktionsabschluss; und

- eine letzte Zahlung von USD 30 Millionen, zahlbar spätestens 12 Monate nach Transaktionsabschluss.

- Die Vereinbarung erhielt die ministerielle Zustimmung durch die Genehmigung des ghanaischen Ministers für Land und Rohstoffe, und der Transaktionsabschluss erfolgt voraussichtlich 10 Tage nach dem Datum dieser Pressemitteilung (lediglich unter dem Vorbehalt, dass in diesem Zeitraum keine wesentliche nachteilige Veränderung eintritt).

- Resolute ist ein erfolgreicher Goldminenbetreiber mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in den Bereichen Exploration, Erschließung und Betrieb von Goldminen in Australien und Afrika, in denen mehr als 8 Millionen Unzen Gold produziert wurden. Das Unternehmen handelt an der Australian Stock Exchange (ASX) und der London Stock Exchange (LSE) unter dem Handelssymbol RSG. Resolute betreibt momentan die Goldmine Syama in Mali und die Goldmine Mako im Senegal.

- Für die Finanzierung der Erstzahlung sowie für Anfangs- und Betriebskapital hat Asante Bezugsrechtszertifikate von zugelassenen Anlegern in Höhe von C $ 80.000.000 akzeptiert, die bei Transaktionsabschluss zu einem Preis von C $ 0,70 pro Aktie in 118.857.143 Stammaktien von Asante umgewandelt werden. Eine Vermittlungsprovision von 4 % auf die gesamten Bezugsrechtszertifikate ist in Aktien zahlbar. Infolge dieser Finanzierung entstehen keine neuen „Control Blocks“.

Resolute und Asante verpflichten sich, in Bibiani einen geordneten Eigentumsübergang sicherzustellen. Asante ist bestrebt, das erforderliche Kapital einzubringen, um einen raschen Neustart in Bibiani zu erreichen, und geht nicht davon aus, dass dies zu sofortigen Veränderungen bestehender Arbeits- oder Vertragsverhältnisse führen wird. Asante verfügt über enge Verbindungen zu Ghana, wobei ghanaische Staatsbürger einen bedeutenden Aktienbesitz halten und in Board- und Leitungsfunktionen tätig sind. Asante hat bereits über seine Pläne einer Zweitlistung seiner Aktien an der Ghana Stock Exchange informiert.

Der ghanaische Minister für Land und Rohstoffe, Samuel A. Jinapor, MP (der Minister), äußerte sich dazu wie folgt: „Ich begrüße das jüngste Vorgehen von Resolute und Asante bei ihren Verhandlungen mit dem Ministerium für Land und Rohstoffe, und ich freue mich, den Übergang des Eigentums von Bibiani auf Asante unterstützen zu können.”

Herr Stuart Gale, der Managing Director und Chief Executive Officer von Resolute, erklärte wie folgt: „Resolute hat sich dazu verpflichtet, nachhaltigen und tragfähigen Wert für seine Aktionäre und das Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, zu schaffen. Daher ist Resolute stolz auf seinen Beitrag in Ghana und insbesondere auf die Möglichkeit, das Eigentum an Bibiani auf ein hochgeschätztes Team mit sehr guten Verbindungen zu Ghana zu übertragen. Ich möchte dem Minister noch einmal meine aufrichtige Dankbarkeit aussprechen – für seine Führungsstärke, seine Integrität und seine Zusammenarbeit mit Resolute und Asante beim Erreichen eines für alle Parteien vorteilhaften Ergebnisses. Außerdem möchte Resolute den bedeutenden Beitrag herausstellen, den die Ghana Minerals Commission im Hinblick auf dieses Ergebnis geleistet hat. Ich bin zuversichtlich, dass die positive Leistungen von Resolute in Ghana und die Interessen aller unserer Interessengruppen in Bibiani unter dem neuen Eigentümer Asante gewahrt bleiben und weiter gestärkt werden.”

„Die Transaktion steht im Einklang mit unserem strategischen Fokus auf unsere zum Kerngeschäft gehörenden operativen Aktiva und die Stärkung der Bilanz, wobei die erste Barzahlung in Höhe von USD 30 Millionen für die freiwillige Tilgung von Schulden verwendet werden soll.”

Die Aktienkaufvereinbarung für Bibiani erfolgt im Übrigen zu den üblichen Bedingungen für Transaktionen dieser Art, unter anderen mit Vorbedingungen für den Transaktionsabschluss, Kündigungsrechten und Zusicherungen seitens der Parteien.

Herr Douglas MacQuarrie, der President und CEO von Asante, merkte wie folgt an: „Bibiani ist ein schlafender Riese – noch weitgehend ohne Abbau und lediglich mit Erhaltungs- und Wartungsarbeiten, seitdem Ashanti Goldfields 2006 aus dem Projekt ausstieg, als der Goldpreis gerade einmal bei 650 USD pro Unze lag. Unsere Investmentstrategie zielt darauf ab, mit diesem sehr langlebigen Vermögenswert kurzfristige wirtschaftliche Renditen zu erzielen. Resolute meldete in seiner aktualisierten Machbarkeitsstudie zu Bibiani (siehe ASX-Pressemitteilung vom 13. Juli 2018) 2,5 Millionen Unzen (21,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 3,6 g/t) Gold an aktuellen JORC-konformen Ressourcen, und Asante hat weiteres Explorationspotenzial sowohl in oberflächennahen als auch in untertägigen Zielen festgestellt. Soweit dies nach vernünftigem Ermessen praktikabel ist, hat Asante die Absicht, auf den ausgezeichneten Grundlagen aufzubauen, die Resolute mit seinen jüngsten Bohrungen über 50.500 Meter geschaffen hat.”

„Asante erkundet bereits vor Ort und stellt das Management- und Einsatzteam zusammen mit dem Ziel, die Mine Bibiani innerhalb des nächsten Jahres wieder in die Produktion zu überführen. Für die vollständige Finanzierung des Erwerbs und der Erschließung mittels einer nicht verwässernden Finanzierung sind weitere Gespräche im Gange.“

„Wir freuen uns zudem, zwei Cornerstone-Investoren im Kreis unserer Aktionäre und in unserem Advisory Board zu begrüßen – Emiral Resources, vertreten durch Herrn Boris Ivanov, Gründer und Board-Mitglied, eine in den VAE ansässige Unternehmensgruppe, die in verschiedenen Teilen Afrikas im Bereich Mineralexploration und -produktion tätig ist sowie Beratungs- und Engineering-Services für die Erdöl- und Gasindustrie weltweit erbringt; und Fujairah Holdings, vertreten durch Mohammad Al Othman, CEO, eine weltweit tätige Investmentgesellschaft, die ein diversifiziertes Investmentportfolio verwaltet und die Erwirtschaftung beständiger Renditen sowie die umsichtige Generierung von Kapital durch einen disziplinierten Investmentprozess anstrebt. Fujairah Holdings ist in Al Hilal City im Emirat Fujairah ansässig.”

„Douglas R. MacQuarrie“

President & CEO

Über Asante Gold Corporation

Asante ist ein reines Goldexplorations- und Erschließungsunternehmen mit einem hochwertigen Projektportfolio in Ghana, dem größten und sichersten Goldproduzenten Afrikas. Asante konzentriert sich auf die Erschließung von Goldprojekten mit hohen Margen, unter anderem die Golderschließungsprojekte Bibiani und Kubi, die sich in den ergiebigen Goldgürteln Bibiani und Ashanti befinden. Asante verfügt über ein erfahrenes und qualifiziertes Team mit Mitgliedern, die die größte Untertagemine von Ghana geleitet und zusammen 24 Millionen Unzen Goldressourcen und -reserven gefördert haben. Asante ist an der Canadian Securities Exchange und an der Börse Frankfurt notiert und gab vor kurzem Pläne bekannt, seine Aktien zusätzlich auch an der Börse von Ghana zu notieren. Asante ist außerdem in seinen Projekten Keyhole, Fahiakoba und Betenase um Neuentdeckungen bemüht; sämtliche dieser Projekte befinden sich angrenzend an wichtige Goldminen in der Nähe des Zentrums des Goldenen Dreiecks von Ghana oder in deren Streichrichtung. Weitere Informationen sind über unsere Website abrufbar unter: www.asantegold.com.

Über die Goldmine Bibiani

Bei Bibiani handelt es sich um eine wichtige historische Goldmine Ghanas, die sich im Westen des Landes befindet. Bibiani hat bisher 4 Millionen Unzen produziert, verfügt über sämtliche Genehmigungen und über Bergbau- und Verarbeitungsinfrastruktur am Standort, die aus einer Aufbereitungs- und Verarbeitungsanlage für 3 Millionen Tonnen pro Jahr besteht, und weist bereits Infrastruktur für den Untertagebau auf. Resolute erwarb Bibiani im Jahr 2014 über ein Scheme of Arrangement, das von der ghanaischen Regierung unterstützt wurde. Nach dem Erwerb führte das Unternehmen in der Mine lediglich Erhaltungs- und Wartungsarbeiten durch, um Explorationstätigkeiten vorzunehmen mit dem Ziel, die Entwicklung eines wirtschaftlich rentablen, langfristigen und groß angelegten Untertagebetriebs zu ermöglichen. Im Juli 2018 veröffentlichte Resolute aufgrund von Bohrungen über ca. 50.500 Meter, die seit 2015 abgeschlossen waren, eine aktualisierte Machbarkeitsstudie für Bibiani (siehe ASX-Pressemitteilung vom 13. Juli 2018) und eine JORC-konforme aktuelle Mineralressourcenschätzung von 21,7 Millionen Tonnen mit 3,6 Gramm Gold pro Tonne bei 2,5 Millionen Unzen Gold.

Über Resolute

Resolute ist ein erfolgreicher Goldminenbetreiber mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in den Bereichen Exploration, Erschließung und Betrieb von Goldminen in Australien und Afrika, in denen mehr als 8 Millionen Unzen Gold produziert wurden. Das Unternehmen handelt an der Australian Stock Exchange (ASX) und der London Stock Exchange (LSE) unter dem Handelssymbol RSG. Resolute betreibt momentan die Goldmine Syama in Mali und die Goldmine Mako im Senegal.

Erklärung zum qualifizierten Sachverständigen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen, die sich auf Explorationsziele, Explorationsergebnisse, Mineralressourcen oder Erzreserven für die Goldmine Bibiani beziehen, basieren auf Informationen, die aus öffentlichen Informationen der an der ASX und der LSE notierten Resolute Mining Limited zusammengestellt wurden. Diese Informationen wurden von Dan Bansah, dem Chairman und MD von Minecon Resources & Services Ltd., Accra, Ghana, einem „qualifizierten Sachverständigen“ im Sinne des NI 43-101, geprüft und genehmigt. Herr Bansah verfügt über mehr als 30-jährige Erfahrung im Goldbergbau in Afrika, unter anderem über 16 Jahre Erfahrung bei Ashanti Goldfields, als das Unternehmen Betreiber der Mine Bibiani war. Er verfügt über einen MSc.-Abschluss in Mineralexploration mit Auszeichnung von der britischen Leicester University, ist Mitglied und Chartered Professional des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM), Fellow des West African Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (WAIMM) sowie Mitglied des Ghana Institute of Geoscientists.

Herr Bansah besuchte vor kurzem die Mine Bibiani und prüfte und bestätigte die derzeitige Projektexplorations-Datenbank. Er hat sich vergewissert, dass auf der Basis seiner Prüfung und seiner Erfahrungen mit dem vorliegenden Mineralisierungs- und Lagerstättentyp sowie der derzeit unternommenen Tätigkeiten keine Differenzen bei den Daten bestehen, die die Aussagen zu den Mineralressourcen, die in der von Resolute am 13. Juli 2018 an der ASX veröffentlichten Machbarkeitsstudie zu Bibiani und in dem Bericht der sachkundigen Personen für die Goldmine Bibiani vom 17. Juni 2019, der von Optiro Pty Ltd., ansässig in Perth in Westaustralien, für Resolute für seine Notierung an der London Stock Exchange erstellt wurde, enthalten sind, wesentlich beeinträchtigen würden.

Nach bestem Wissen und Gewissen des Unternehmens bestehen keine wesentlichen neuen wissenschaftlichen oder technischen Informationen, die dazu führen würden, dass die Veröffentlichungen zu den Mineralressourcen, den Mineralreserven oder den Ergebnissen der Machbarkeitsstudie von Bibiani inkorrekt oder irreführend wären. Bei Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, liegt noch kein Nachweis der wirtschaftlichen Rentabilität vor.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Douglas MacQuarrie, President & CEO, Tel.: +1 604-558-1134; E-mail: douglas@asantegold.com

Malik Easah, Executive Director, E-mail: malik@asantegold.com

Valentina Gvozdeva, Business Development, E-mail: valentina@asantegold.com

Kirsti Mattson, Media Relations, E-mail: kirsti.mattson@gmail.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich Aussagen über die Ressourcen, Reserven, Explorations- und Erschließungsprogramme bei Bibiani und Kubi, einschließlich der Bohrergebnisse, sowie künftige Explorationspläne. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem Abweichungen in Bezug auf die Art, Qualität und Quantität etwaiger Mineralvorkommen, die Unfähigkeit des Unternehmens, die für seine geplanten Aktivitäten erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen oder Erlaubnisse zu erhalten, sowie die Unfähigkeit des Unternehmens, das erforderliche Kapital aufzubringen oder seine Geschäftsstrategien vollständig umzusetzen. Der Leser wird auf die öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens verwiesen, die auf SEDAR (www.sedar.com) verfügbar sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in diese Aussagen gesetzt werden, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gültig sind, und es kann nicht garantiert werden, dass diese Ereignisse innerhalb des angegebenen Zeitrahmens oder überhaupt eintreten werden. Mit Ausnahme der Bestimmungen der Wertpapiergesetze und der Richtlinien der kanadischen Wertpapierbörse lehnt das Unternehmen jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, einschließlich der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere des Unternehmens wurden und werden auch in absehbarer Zukunft nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 (dem "Gesetz von 1933") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des Gesetzes von 1933) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vor.

LEI-Nummer: 529900F9PV1G9S5YD446.

Weder IIROC noch eine Börse oder andere Wertpapierregulierungsbehörde übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

