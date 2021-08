Anlegerverlag Nel ASA im freien Fall! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 05.08.2021, 11:32 | 30 | 0 | 0 05.08.2021, 11:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Verzweiflung macht sich breit bei Nel ASA-Aktionären. So rauscht der Kurs rund sechs Prozent in den Keller. Kaum zu glauben, aber dadurch verbilligen sich die Wertpapiere auf nur noch 1,40 EUR. Geben die Bären nun dauerhaft den Ton an oder können die Bullen in Kürze zurückschlagen? Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir einen ausführlichen Sonderreport zu Nel ASA erstellt, den Sie hier kostenlos abrufen können. Mit diesen Verlusten hat die Technik deutlich eingetrübt. Da Nel ASA eine wichtige Unterstützung gekreuzt hat. Schließlich sinkt der Kurs heute auf den tiefsten Stand der vergangenen vier Wochen. Bisher markierten 1,47 EUR diesen Tiefpunkt. Es könnte kurzfristig also mächtig knallen bei Nel ASA. Der 200er-Durchschnitt verläuft momentan bei 2,22 EUR. In der langfristigen Perspektive geben daher Abwärtstrends die Richtung vor. Der Wert notiert momentan untererhalb seiner 50-Tage-Linie bei 1,79 EUR, sodass die mittelfristigen Kurspfeile nach unten weisen. Fazit: Sind das bei Nel ASA jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.





