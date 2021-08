BERNSTEIN RESEARCH stuft DEUTSCHE POST AG auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Daniel Roeska

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE POST AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Deutsche Post nach endgültigen Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Logistikkonzern habe einmal mehr ordentlich abgeschnitten, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er traut den Bonnern zu, das bereits bei der Vorlage der Eckdaten angehobene, aber vom Unternehmen selbst als "konservativ" bezeichnete Jahresziel für das operative Ergebnis (Ebit) locker zu übertreffen./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2021 / 05:53 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.