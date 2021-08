Ford Kuga Plug-in-Hybrid ist europaweiter Verkaufsschlager - fast 50 Prozent der Fahrleistung erfolgt mit Ladestrom

Köln (ots) -



- Aktuelle Verkaufszahlen zeigen, dass der Ford Kuga Plug-in-Hybrid (PHEV) im

ersten Halbjahr 2021 das meistverkaufte PHEV-Fahrzeug in Europa war

- Im Durchschnitt legten die Kuga Plug-in-Hybrid-Fahrer bislang 49 Prozent der

gefahrenen Kilometer mit extern geladenem Strom zurück, was je nach aktuellem

Kraftstoffpreis zu potenziellen Einsparungen in Höhe von jährlich 800 Euro

führen kann



Der Ford Kuga Plug-in-Hybrid (PHEV) war gemäß aktueller Daten von JATO Dynamics

im ersten Halbjahr 2021 das meistverkaufte Plug-in-Hybrid-Fahrzeug in Europa.

Allein in den Monaten April, Mai und Juni verkaufte Ford europaweit fast 16.000

Kuga Plug-in-Hybrid und damit über ein Drittel mehr als der nächstplatzierte

Wettbewerber im Vergleichszeitraum. Im Juni setzte Ford in Europa 6.300 Kuga

PHEV ab - das ist nicht nur ein neuer Monats-Verkaufsrekord für diese

Kuga-Variante, sondern bedeutet auch zugleich, dass die Kunden den

Plug-in-Hybrid-Antrieb stärker nachgefragt haben als alle anderen

Kuga-Motorisierungsversionen zusammengenommen.







auch extern an einer öffentlichen Ladestation oder an der heimischen Steckdose

geladen werden - somit sind auch Fahrten im rein elektrischen Modus möglich. Der

Kuga Plug-in-Hybrid kann rein elektrisch, und damit lokal emissionsfrei, bis zu

56 Kilometer (WLTP) zurücklegen, er eignet sich daher ideal für Fahrten

beispielsweise in städtischen Umweltzonen.



Laut anonymisiert erhobener Daten von Ford haben die Nutzer eines Kuga

Plug-in-Hybrid in diesem Jahr bisher 49 Prozent ihrer Kilometerleistung

ausschließlich mit extern bezogenem Batteriestrom zurückgelegt - also mit Strom,

der aus einer öffentlichen oder aus einer privaten Steckdose floss.



"Wir sind der festen Überzeugung, dass unsere Kunden zunehmend Hybrid-Autos

kaufen werden, um von den Vorteilen des elektrischen Fahrens zu profitieren.

Unsere aktuellen Daten verdeutlichen, dass der Kuga Plug-in-Hybrid so oft wie

möglich im Elektro-Modus bewegt wird", sagt Roelant de Waard, General Manager,

Passenger Vehicles, Ford of Europe. "Ford engagiert sich für eine

elektrifizierte Zukunft. Die Tatsache, dass der Kuga derzeit das meistverkaufte

Plug-in-Hybrid-Fahrzeug Europas ist, zeigt, dass unsere Kunden uns auf dieser

Reise begleiten möchten", so de Waard weiter.



Insgesamt steigt der Absatz von PHEV- und voll-elektrischen Pkw

herstellerübergreifend in ganz Europa, da immer mehr Autofahrer feststellen,

dass elektrifizierte Fahrzeuge ihre Mobilitätsbedürfnisse bequem und

kostengünstig erfüllen, insbesondere durch das Laden zu Hause. PHEV-Modelle Seite 2 ► Seite 1 von 3



