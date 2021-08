BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Modehändler Zalando liegt nach dem zweiten Quartal auf Kurs zu seinen Wachstumszielen. Beim Blick auf den operativen Gewinn wurde der Dax-Kandidat trotz eines in diesem Punkt enttäuschenden Quartals etwas optimistischer - was aber auch an verschobenen Investitionen liegt. Während die Erlöse im zweiten Quartal deutlich zulegten, ging das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) kräftig zurück. Die Aktie verlor im Mittagshandel mehr als acht Prozent auf 89,32 Euro.

Entgegen den Anlegern zeigten sich Analysten in ersten Reaktionen recht zufrieden. Der Absatz und der Ausblick deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Analystin Sherri Malek von der kanadischen Bank RBC in einer ersten Reaktion. Der operative Gewinn (Ebit) liege leicht darunter. Nach Ansicht von Analystin Olivia Townsend von der Schweizer Großbank UBS fielen die wichtigsten Kennziffern stark aus. Die Investoren könnten aber vom Ausblick enttäuscht sein. Auch ihre Kollegin Georgina Johanan von der US-Investmentbank JPMorgan schlug in diese Kerbe: Der Online-Modehändler habe stark abgeschnitten, die Markterwartungen aber verfehlt.