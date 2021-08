Nicht nur kurz- sondern auch langfristig sieht The Mineral Wealth Report erhebliches Potenzial für die Aktie des angehenden Goldproduzenten Sonoro Gold.

Der Mineral Wealth Report setzt dabei für das Cerro Caliche-Projekt des Unternehmens in Mexiko eine zukünftige Produktion von 50.000 Unzen Gold pro Jahr sowie eine Betriebsdauer der Mine von 5,5 Jahren an. Bei diesen Werten, so die Experten, sei man der Ansicht, dass die Sonoro-Aktien beim aktuellen Kurs unterbewertet seien. Schon auf kurze Sicht, vor der Beginn der Produktion, hält man eine Kursspanne von 0,45 bis 0,60 CAD für gerechtfertigt (aktueller Kurs 0,37 CAD).

In einer aktuellen Ausgabe des The Mineral Wealth Report haben die Analysten von Anthony Garson and Associates die Aktie des angehenden Goldproduzenten Sonoro Gold ( WKN A2QCST / TSXV SGO ) unter die Lupe genommen. Und sie kommen zu dem Schluss, dass die Papiere noch jede Menge Aufwärtspotenzial haben.

Gelinge es Sonoro das Projektrisiko weiter zu senken, unter anderem durch die Veröffentlichung einer Machbarkeitsstudie, die in Kürze anstehe, sei diese Spanne zu erreichen, hieß es. Nach Beginn der Produktion (Haufenlaugung) auf Cerro Caliche halten die Analysten einen Aktienkurs von 0,60 bis 1,20 CAD für gerechtfertigt.

Allerdings, so Anthony Garson and Associates weiter, könne ein noch höherer Kurs erzielt werden, wenn Sonoro Gold die Exploration aggressiv fortsetze, um die bekannten Vorkommen auf 70 bis 100 Mio. Tonnen mit enthaltenen 1 bis 1,5 Mio. Unzen Gold auszuweiten. Dies könne das Unternehmen in den kommenden zwei bis drei Jahren erreichen, hieß es weiter.

Sollte diese aggressive Exploration erfolgreich sein, könnte die Produktion nach Ansicht der Analysten im dritten Jahr ausgeweitet werden. So sei dann eine Steigerung der Verarbeitungskapazität von 15.000 auf 20.000 Tonnen pro Tag und eine Produktion von 80.000 Unzen Gold pro Jahr möglich – bei einer Betriebsdauer von 12 bis 14 Jahren.

Fazit: Schon kurzfristig, insbesondere auf Grund der in naher Zukunft anstehenden Veröffentlichung der Wirtschaftlichkeitsbewertung (PEA) zu Cerro Caliche, sieht The Mineral Wealth Report deutliches Aufwärtspotenzial. Bei erfolgreicher Produktionsaufnahme in Mexiko hält man bis zu 1,20 CAD für gerechtfertigt. Weiteres, erhebliches Potenzial bestehe, so die Analysten weiter, gelinge es Sonoro Gold die Ressourcen des Projekts noch einmal deutlich auszuweiten.

Den ausführlichen Bericht von Anthony Garson and Associates in englischer Sprache gibt es hier:

Gold and Silver Heap Leach Deposits; Share Price Evaluation/Opinion; Sonoro Gold Corp.



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Nova Minerals halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen einer dritten Partei, die im Lager der Nova Minerals steht, und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, da diese dritte Partei die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu Nova Minerals entlohnt. Diese Dritte Partei kann ebenfalls Aktien der Nova Minerals halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Nova Minerals profitieren. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.