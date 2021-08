Kann sich die Adidas-Aktie in Kürze wieder vom heutigen Absturz erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Die Adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0) befand vom August 2020 bis Juni 2021 in einer breit angelegten Seitwärtsbewegung innerhalb von 250 Euro bis 300 Euro, aus der sie Ende Juni nach oben hin ausbrach. Danach setzte die Aktie zu einem Höhenflug an, der am 4. August 2021 beim neuen Allzeithoch von 336,25 Euro seinen vorläufigen Höhepunkt fand. Wie es häufig zu beobachten ist, folgten die Börsianer wieder einmal dem alten Leitspruch „sell on good news“ und schickten die Adidas-Aktie am Tag der Veröffentlichung guter Quartalszahlen und der Anhebung des Ausblicks am 5. August 2021 mit bis zu fünf Prozent ins Minus.

Wegen der über den Erwartungen liegenden Zahlen bekräftigte die Mehrheit der Experten mit Kurszielen von bis zu 363 USD (UBS) ihre Kauf- oder Halteempfehlungen für die Adidas-Aktie. Für Anleger, die die derzeitige Schwäche der Aktie als kurzfristig einschätzen und von einer baldigen Kurserholung ausgehen, könnte nun ein günstiger Zeitpunkt für eine Investition in Long-Hebelprodukte gekommen sein.