Foto: finanzbusiness Bundesbank beauftragt Morger Partner Architekten mit Neubauten Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 25 | 0 | 0 05.08.2021, 12:37 | Die Architekten aus Basel werden am Sitz der Zentrale in Frankfurt neben den Bürogebäuden und einem Konferenzzentrum auch das Logistikzentrum am östlichen Rand des Standorts im Stadtteil Ginnheim planen.

