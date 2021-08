TOKIO (dpa-AFX) - Notizen von den Olympischen Spielen in Tokio

GRAUES HAARKNÄUEL: Bei den Damen fuhren im Skateboard-Park 13-Jährige um Medaillen, die Männer boten ein evolutionäres Kontrastprogramm. In der Qualifikation starteten am Donnerstag in dem Dänen Rune Glifberg und dem Südafrikaner Dallas Oberholzer zwei 46-Jährige. In der Szene als "old men" respektiert, gab es vom olympischen Sprecher Scherze übers Alter. Als Oberholzer einen Trick namens Hairball (Haarknäuel) zeigte, meinte der Kommentator mit Blick auf die Haarfarbe das Afrikaners: "In diesem Fall wohl eher graues Haarknäuel."

KEINE KLEINE KARSTEN: Der norwegische Leichtathletik-Held Karsten Warholm rechnet nicht damit, dass in seiner Heimat nun viele Babys seinen Vornamen erhalten. "Ich denke nicht, dass das passieren wird. Das ist ein sehr altmodischer Name, ich habe ihn von meinem Ururgroßvater", sagte der Olympiasieger über 400 Meter Hürden, der einen Fabel-Weltrekord aufgestellt hat (45,94 Sekunden), in einem ARD-Interview. Karsten sei auch eher in Deutschland als in Norwegen populär.