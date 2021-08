China Shopper Report 2021 von Bain / Alltagsprodukte-Segment erholt sich von Corona-Einbruch

München/Zürich (ots) -



- Umsatz mit schnelldrehenden Konsumgütern hat im chinesischen Einzelhandel

schon 2020 wieder Vorkrisenniveau erreicht

- Im ersten Quartal 2021 verzeichnen Lebensmittel und Drogerieartikel sogar ein

leichtes Plus gemessen am vergleichbaren Zeitraum 2019

- Preise für Waren des täglichen Bedarfs sind um gut 1 Prozent zurückgegangen

- Neue Einkaufsformen boomen, Lieferdienste wachsen stark



Die Corona-Pandemie hat den Fast Mover Consumer Goods (FMCG) in China nur für

kurze Zeit Einbrüche beschert. Nach einem Minus von 6,7 Prozent im ersten

Quartal 2020 lag der Umsatz bei Waren des täglichen Bedarfs wie Lebensmitteln

und Drogerieartikeln im Gesamtjahr um 0,5 Prozent über dem Niveau von 2019.

Gleichwohl sorgten deflationäre Tendenzen dafür, dass die Preise für

Alltagsprodukte 2020 im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich 1,1 Prozent

zurückgingen. Das bringt die Studie "China Shopper Report 2021: Inside China's

Subtle FMCG Recovery" zutage, die die internationale Unternehmensberatung Bain &

Company gemeinsam mit dem chinesischen Verbraucherforum Kantar Worldpanel

Aussichten für 2021 sind durchwachsenAuch im laufenden Jahr setzt sich die Erholung im FMCG-Segment fort. So stiegder Umsatz mit Verbrauchsgütern in China in den ersten drei Monaten 2021gegenüber dem vergleichbaren Zeitraum 2019 um 1,6 Prozent. "Trotzdem ist derAusblick auf das Gesamtjahr eher verhalten", stellt Miltiadis Athanassiou,Bain-Partner und Leiter der Praxisgruppe Konsumgüter und Handel in Europa, demMittleren Osten und Afrika (EMEA), fest. Denn auch in der Volksrepublik daueredie Pandemie an, immer wieder komme es zu lokalen Ausbrüchen und es bestehe dieGefahr, dass Lockdowns und Ausgangsbeschränkungen beschlossen werden."Diese Ungewissheit drückt auf die Kauflaune der chinesischen Konsumentinnen undKonsumenten", so Athanassiou weiter. "Sie agieren momentan vorsichtiger undhalten sich bei den Ausgaben zurück." Die Sparquote stieg im Reich der Mittezuletzt auf 39 Prozent, vor der Pandemie hatte sie bei 35 Prozent gelegen. Dieskönnte sich auch negativ auf die Umsätze im FMCG-Segment auswirken.Angst vor Versorgungsengpässen bleibtIm Zuge der Corona-Krise haben sich manche Kaufgewohnheiten in China verändert,wie weitere Studienergebnisse offenbaren. Demnach sorgen sich dieVerbraucherinnen und Verbraucher in erster Linie um die Gesundheit undSicherheit ihrer Familien. Das gewachsene Hygienebedürfnis führt vor allem beiWasch- und Reinigungsmitteln zu höheren Umsätzen. Entgegen dem allgemeinen Trendsind hier sogar die Preise gestiegen.