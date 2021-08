DGAP-News First Graphene Limited: Erweiterung des Vertriebsnetzes um Gerdau Graphene in Nord- und Südamerika (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 05.08.2021, 13:06 | 49 | 0 | 0 05.08.2021, 13:06 | First Graphene Limited: Erweiterung des Vertriebsnetzes um Gerdau Graphene in Nord- und Südamerika ^

DGAP-News: First Graphene Limited / Schlagwort(e):

Expansion/Vertriebsergebnis

First Graphene Limited: Erweiterung des Vertriebsnetzes um Gerdau Graphene in Nord- und Südamerika

05.08.2021 / 13:06

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- 5. August 2021

Erweiterung des Vertriebsnetzes um Gerdau Graphene in Nord- und Südamerika Die wichtigsten Punkte

- Gerdau Graphene wird nicht-exklusiver Vertriebspartner für PureGRAPH(R) - Erweiterung die Vertriebsreichweite und Vertriebsrepräsentanz in einer breiten Palette von Sektoren in den Regionen Nord- und Südamerikas. First Graphene Ltd. (ASX: "FGR" oder "das Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Vertriebsvereinbarung ("Vereinbarung") mit Gerdau Grafeno Ltda. ("Gerdau Graphene") geschlossen hat, damit Gerdau Graphene die PureGRAPH(R)-Produkte von FGR vertreibt und Anwendungen mit diesen Produkten in gemeinsam vereinbarten geografischen Gebieten entwickelt. Die zweijährige Vereinbarung umfasst nicht-exklusive Vertriebsrechte für Gerdau Graphene zum Verkauf von PureGRAPH(R)-Produkten in Nord- und Südamerika. Darüber hinaus ermöglicht es Gerdau Graphene, mit den PureGRAPH(R)-Produkten neue Anwendungen und Möglichkeiten zu entwickeln. Es gibt keine anderen wesentlichen Bedingungen oder eine Schätzung der wirtschaftlichen Auswirkungen.

Die beiden Unternehmen werden zusammenarbeiten, um Graphenmaterialien und Graphenanwendungen auf dem Markt in Nord- und Südamerika einzuführen. FGR wird Gerdau Graphene mit ihrem umfassenden Anwendungswissen und ihrer Technologie unterstützen, die sich auf die Dispersion von Graphen in verschiedenen Matrizen und Materialien konzentriert.

Mike Bell, CEO von First Graphene, sagte, die Vereinbarung mit Gerdau sei ein guter Ausgangspunkt für die beiden Unternehmen, um eine Partnerschaft aufzubauen. "Wir freuen uns, diese Vertriebsvereinbarung mit Gerdau Graphene abzuschließen, da sie uns eine hervorragende Grundlage bietet, um eine längerfristige Partnerschaft aufzubauen und die globale Kommerzialisierung von Graphen und den gemeinsamen Erfolg voranzutreiben." Alexandre Corrêa, General Manager von Gerdau Graphene, fügte hinzu: "Wir freuen uns über die Vereinbarung mit First Graphene und die potenziellen Anwendungen, die wir gemeinsam für Verbundwerkstoffe, insbesondere Gummiprodukte, entwickeln können."

Seite 2 ► Seite 1 von 2 First Graphene Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Diskussion: austr. FGR nach jüngster meldung auf der überholspur Wertpapier

First Graphene Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer