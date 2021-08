BAADER BANK stuft DEUTSCHE POST AG auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Deutsche Post nach Quartalszahlen von 45 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Er habe die Dynamik des Online-Handels als Wachstumstreiber für den Logistiker noch unterschätzt, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2021 / 11:38 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST