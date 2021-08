Varta – Kurseinbruch

Liebe Leser, Lithium, BIontech, Moderna und Curevac waren TOP-Thema in unserem großen Video am Mittwoch Abend. Tenor – Gewinne nehmen bei Biontech, ebenso bei Moderna. Dazu – Achtung Varta. Überhitzt. Unsere Inliner sind weiter auf Kurs 10 EUro und damit erneut auf Kurs, 200% und mehr Kursgewinn zu liefern. Das 4. Mal in Serie. Und dann am Donnerstag um 13 Uhr – massiver Rutsch bei Varta. Fast auf Ansage und Bestellung. Das treibt genau Inliner nach vorne mit Barrieren 165 und 115 Euro. Eine Aufnahme bahnt sich an im Markenwertportfolio, dazu hatten wir bei 105 Euro Zalando Gewinne kassiert. Jetzt sagt der Kurs – Position wieder ausbauen. All das und viel mehr heute bei uns im Börsendienst. Hier geht es zum Abo - wie immer für alle auch einfach 4 Wochen zum Kurs-Abonnieren und Testen und für alle bis 31.8 als großes DANKESCHÖN für viele viele Hundert Abonnenten – unser Gratis-Trainingstag für alle, die bis 31.8 Abonnenten sind. Also – es lohnt sich und unsere Performance und unser Service führt dazu, dass 97% unserer Abonnenten bei uns bleiben. Vielleicht mehr Nachweis als alle Lobeshymen auf anderen Webseiten;-) Übrigens – wir haben mit Varta etliche Male sehr schöne Tradinggewinne auch erzielen können. Die Aktie ist ein prima Basiswert und auch heute sind die Chancen da. Zuschnappen bei 145 Euro um 13.10 Uhr war möglich und wir sagen – dieses Level zum Einstieg! jetzt wieder nutzen. Die Produkte habt Ihr bei uns – im Börsendienst.