Der franko-korsische DJ Alexis Petronio veröffentlicht seine erste Single „Strange" mit dem Künstler Keith und einer hoffnungsvollen Botschaft nach der Pandemie

Alexis wurde zum Schreiben und Produzieren des neuen Tracks inspiriert, als die COVID-Beschränkungen nachließen und die Menschen wieder zueinander fanden. „Die Pandemie war in vielerlei Hinsicht tragisch", sagt Alexis, „aber sie hat uns daran erinnert, wie wichtig das Gefühl der Freiheit und der Verbundenheit mit anderen Menschen wirklich ist."

Sänger und Gitarrist Keith, der in dem Song zu hören ist, stimmt dem zu: „Sowohl Alexis als auch ich glauben, dass hinter jeder Wolke ein Silberstreif am Horizont zu sehen ist. Bei ‚Strange' geht es darum, die Chance auf einen Neuanfang zu ergreifen und sich der Bedeutung unserer Verbindung zu Mensch und Natur in einer zunehmend digitalen Welt bewusst zu werden."

„Strange" ist geprägt von Blues, Soul und andalusischen Einflüssen dank Gesang und Gitarre von Keith, die von Callaghans Saxophon unterstützt und von der unwiderstehlich fröhlichen Elektropop-Produktion von Alexis untermalt werden.

Der Clip für die Single zeigt Alexis und Keith, die das Leben mit Freunden an einem sonnigen Strandtag feiern. Der Clip kann hier angeschaut werden: https://www.youtube.com/watch?v=O24V7iczaRI.

Alexis Petronio ist ein unabhängiger DJ und Mitglied des „The French Production"-Kollektivs aus Porto Vecchio auf Korsika. In den letzten 10 Jahren hat er jeden Sommer im Via Notte und im B52 mit den größten DJs der Welt gespielt, darunter David Guetta, Solomun, DJ Snake, Roger Sanchez und Little Louie Vega. Zu seinen Winterauftritten zählen Paris, Abidjan und Tulum.

www.alexis-petronio.com

Video - https://www.youtube.com/watch?v=O24V7iczaRI

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1584257/La_French_Production_Summer_h ...

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1584258/La_French_Production_Logo.jpg

Kontakt:

Stéphane Carpentier

Manager

management@alexis-petronio.com