Converge Technology Solutions Corp. übernimmt REDNET AG

Die Übernahme der REDNET AG markiert den Beginn der zuvor angekündigten europäischen Expansion von Converge.

TORONTO und GATINEAU, Québec, 5. August 2021 /PRNewswire/ -- Converge Technology Solutions Corp. ("Converge" oder "das Unternehmen") (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF), ein Anbieter von softwarebasierten IT- und Cloud-Lösungen, freut sich bekannt zu geben, dass die Übernahme der REDNET AG, einem IT-Dienstleister mit Hauptsitz in Mainz, Deutschland, abgeschlossen ist. REDNET ist die 21. von Converge getätigte Akquisition und die erste Übernahme des Unternehmens in Europa.