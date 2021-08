Bundesanleihen Der richtungsweisende Euro-Bund-Future startete mit kräftigen Aufschlägen in die neue Handelswoche und kletterte zwischenzeitlich bis auf 177,44 Prozentpunkte. Damit notierte der Euro-Bund-Future so hoch wie seit sechs Monaten nicht mehr und steht auch am Donnerstagmorgen noch bei 177,16 Prozentpunkten. Gegenüber der Vorwoche fiel die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe damit um weitere vier Basispunkte auf -0,49%. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe fiel im Vergleich zur Vorwoche ebenfalls und liegt mit aktuell -0,03% wieder im negativen Bereich.

Carnival-Anleihe mit Zinssatz von 4,0%

Neu in Stuttgart handelbar ist auch eine jüngst emittierte Anleihe von Carnival, die eine Laufzeit bis zum 01.08.2028 und ein Emissionsvolumen von 2,41 Milliarden US-Dollar aufweist. Der Zinssatz der Anleihe des US-Kreuzfahrtunternehmens beläuft sich auf 4,0%. Die nächste der halbjährlich stattfindenden Zinszahlungen ist für den 31.01.2022 vorgesehen. Während der Mindestbetrag der handelbaren Einheit 2.000 US-Dollar entspricht, beträgt die kleinste übertragbare Einheit 1.000 US-Dollar. Die Anleihe kann durch Carnival vorzeitig gekündigt werden. Von der Ratingagentur Moody’s wird Carnival derzeit mit Ba2 als spekulative Anlage eingestuft.

Zweijährige Anleihe der USA

Die Vereinigten Staaten von Amerika besorgen sich über eine am 31.07.2023 fällige Anleihe (WKN A3KUGT) frisches Geld in Höhe von 65,75 Milliarden US-Dollar. Dabei weist die Anleihe einen Zinssatz von 0,125% auf, der halbjährlich ausbezahlt wird. Somit steht der nächste Zinszahlungstermin am 31.01.2022 an. Sowohl der Mindestbetrag der handelbaren Einheit als auch die kleinste übertragbare Einheit belaufen sich auf privatanlegerfreundliche 100 US-Dollar. Mit einem Rating von AA+ werden die USA von S&P derzeit als sichere Anlage eingestuft.

