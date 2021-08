(Neu: Aussagen aus der Telefonkonferenz, Segmententwicklung, Analysten, Aktienkurs.)

HOLZMINDEN (dpa-AFX) - Gute Geschäfte rund um Haustiernahrung sowie Produkte für Hygiene und das Kochen daheim stimmen Symrise zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Zudem holten die Niedersachsen im ersten Halbjahr Geschäfte nach, die Ende letzten Jahres wegen der Folgen eines Cyberangriffs weggefallen waren. Umsatz und Ergebnisse legten in den ersten sechs Monaten im Jahresvergleich zu. Die Aktie drehte am Donnerstag nach frühen Verlusten ins Plus und legte zuletzt um 1,4 Prozent auf 125,65 Euro zu. Seit Jahresbeginn verteuerte sich das Papier damit um fast 16 Prozent.

"Seit über einem Jahr prägt die Corona-Pandemie unseren Alltag. Die Pandemie hält zwar an, die Lage hat sich aber inzwischen deutlich verbessert", sagte Konzernchef Heinz-Jürgen Bertram in einer Telefonkonferenz zu den Halbjahreszahlen 2021 am Donnerstag. Viele Länder hätten gute Fortschritte beim Impfen und im Kampf gegen die Pandemie gemacht. Symrise habe klar von der zurückkehrenden Nachfrage und normalisiertem Verbraucherverhalten profitiert. Vor allem die steigende Nachfrage im Bereich Anwendungen für Luxusprodukte sowie nach Produkten für den Außer-Haus-Verzehr liefere Rückenwind, teilte der MDax-Konzern mit.