AmmPower Corp. gibt die offizielle Eröffnung der Produktions- und Entwicklungsanlage in Michigan bekannt

5. August 2021, Vancouver, BC – AmmPower Corp. (CSE: AMMP) (OTCQB: AMMPF) (FSE: 601A) (das „Unternehmen“ oder „AmmPower“) gibt bekannt, dass es seinen Vorzeigebetrieb, die Produktions- und Entwicklungsanlage (die „Anlage“) im Südosten von Michigan offiziell eröffnet hat.

AmmPower hat mit seinem Kernteam aus Ingenieuren und Wissenschaftlern die Phase II der Validierung neuer Katalysatoren und Produktionsverfahren für die Synthese von grünem Ammoniak begonnen und betritt Neuland auf dem Gebiet der Zersetzung oder dem „Cracking“ von Ammoniak zur Freisetzung von Wasserstoff. Diese Arbeiten unterstützen das Ziel von AmmPower, Anlagen zur Herstellung von grünem Ammoniak für landwirtschaftliche Anwendungen und große Anlagen zur Herstellung von grünem Ammoniak für die Schiffs- und Werftindustrie zu liefern. Darüber hinaus wird es die innovative „Cracking“-Technologie für Ammoniak von AmmPower ermöglichen, Wasserstoff einfacher in Form von Ammoniak zu transportieren und dann am Ort der Verwendung freizusetzen.

AmmPower wird die Talente seiner promovierten Mitarbeiter in der Anlage nutzen, um eine einzigartige Methode zur Herstellung von grünem Ammoniak zu entwickeln, die sowohl skalierbar als auch für den wachsenden grünen Energiesektor wirtschaftlich tragfähig ist.

Gary Benninger, CEO von AmmPower: „Diese Anlage wird als Technologieentwicklungs- und Produktionszentrum sowie als Projektmanagementzentrum von AmmPower dienen. Wir freuen uns darauf, globale „grüne“ Initiativen mit unseren innovativen Ammoniak-Technologien zu unterstützen. Unser Team, zu dem nun auch Dr. Zhang gehört, ein Experte für das „Cracking“ von Wasserstoff aus Ammoniak, ist bereit, eine spezielle Technologie für die vom Unternehmen diskutierten Aktivierungen bereitzustellen.“

Rene Bharti, President, meint: „Das Team von AmmPower wird nun über eine hochmoderne Anlage im produktionsfreundlichen Südosten Michigans verfügen. Wir sind zuversichtlich, dass die Anlage der perfekte Standort ist, um unter der Leitung von Dr. Benninger unsere firmeneigenen Technologien für die verschiedenen kommerziellen Initiativen zu vermarkten, die sich abzeichnen. AmmPower hat vor kurzem eine Absichtserklärung (MOU) mit Porto Central in Brasilien unterzeichnet und freut sich darauf, ein führender Anbieter von grünem Ammoniak in verschiedenen Hafeninfrastrukturen weltweit zu werden, aber auch unsere Technologie in der Welt der Landwirtschaft und Düngemittel zu präsentieren.“