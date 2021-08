SHENZHEN, China, 5. August 2021 /PRNewswire/ -- Seit 2013 hat Blackview mit einem Portfolio, das robuste Telefone, Mainstream-Smartphones, Kopfhörer, Tablets und Laptops umfasst, im Markt für intelligente Geräte Fuß gefasst. Dank jahrelanger Forschung und Entwicklung sowie Innovationen hat sich Blackview einen weltweiten Ruf für bahnbrechende Technologien in Bezug auf hohe Robustheit, große Akkukapazität, schnelle Fotoaufnahmen und hervorragende Klangqualität bei Telefonen und Kopfhörern erworben. Am 2. August hat das Unternehmen zwei High-End-Flaggschiffe auf den Markt gebracht: BL5000 und AirBuds 5 Pro.

Blackview BL5000 - das beste robuste Handy für Spiele

Blackview sorgt mit dem BL5000 für Aufsehen, denn es übertrifft mit seinen Spiel- und Fotofähigkeiten seine robusten Konkurrenten und kommt sogar an Flaggschiff-Smartphones heran.

Was die Spieleleistung betrifft, so verfügt das BL5000 über Konfigurationen, die das Spielen von Hunderten von umfangreichen 3D-Spielen wie Genshin Impact ermöglichen und das Spielerlebnis auf ein Höchstmaß steigern. Duale 5G-Konnektivität und 7nm-Octa-Core MediaTek Dimensity 700 mit 8 GB RAM und UFS 2.2 beispielsweise erhöhen die Geschwindigkeit. 6.36-Zoll-FHD+-Bildschirm, 1217-Super-Linear-Lautsprecher, 3D-Kupferrohr-Flüssigkeitskühlsystem und Game Mode sorgen für ein intensives Erlebnis. Der 4980-mAh-Akku, die 30-W-Schnellladefunktion und das L-förmige Ladekabel ermöglichen einen unterbrechungsfreien Genuss.

Was die Fotografie anbelangt, so ist die Kamera zwar in Megapixel gemessen nicht konkurrenzfähig, aber sie schöpft ihr volles Potenzial aus, um das Beste zu erreichen und perfekte Aufnahmen zu machen. Mit dem rückwärtigen 12-MP-Hauptsensor (Sony IMX362) können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und wundervolle Momente festhalten. Mit der rückwärtigen 16MP 125° Ultraweitwinkel-Kamera können Sie hingegen Gruppenfotos aufnehmen und mehrere großartige Szenen in einem Bild zusammenfassen können. Außerdem können Sie mit der 16-MP-Frontkamera Samsung S5K3P9SP selbst bei Nacht lebendige Selfies aufnehmen. Fotografieren Sie einfach wie ein Profi.