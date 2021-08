Spannende Neuentdeckung bei Brigadier Gold - in einem bislang nicht erforschten Teil der Picachos-Liegenschaft.

Der Entdeckungsgraben bei Colinas verläuft in nordwestlicher Richtung quer durch die nordöstlich verlaufenden Adern, die in diesem Gebiet bisher kartiert wurden. Der Graben wurde bis zu einer Tiefe von 1 bis 2 Metern ausgehoben und anschließend in Abständen von 1 Meter beprobt.

Brigadier Gold Limited ( TSXV: BRG; FRA: B7LM ) meldet eine neue Kupferentdeckung auf seinem Picachos Projekt in Mexiko 15 Kilometer von der bekannten hochgradigen Silbermineralisierung entfernt: Jüngste Analyseergebnisse deuten auf ein neues silber- und kupferreiches Vorkommen in einem 110 Meter langen Graben auf dem Teilgrundstück Colinas auf dem Gold-Silber-Kupfer-Projekt Picachos in Sinaloa, Mexiko hin.

Die besten Werte lagen bei 9 Meter mit 135 g/t Ag, 0,05 g/t Au, 0,2 % Cu, 0,3 % Pb, 0,1 % Bi und 47 g/t W einschließlich 2 Meter mit 478 g/t Ag, 0,08 g/t Au, 0,2% Cu, 0,5% Pb, 0,3% Bi, 116 g/t W und 16 g/t Sn sowie 1 Meter mit 694 g/t Ag.

„Die Bedeutung dieser geologischen Entdeckung besteht darin, dass sich diese mineralisierten porphyrischen Apophysen mit assoziiertem Kupfer und anderen Metallen in der Tiefe ausdehnen und intensivieren könnten", sagte Michelle Robinson, Geologin bei Brigadier. "Wir hatten Glück, dieses Vorkommen an der Oberfläche zu finden, da die USGS-Prognose für porphyrisches Kupfer (Hammarstrom et al., 20191) besagt, dass die meisten wirtschaftlichen Kupfermineralisierungen im Bundesstaat Sinaloa in einer Tiefe von 250 bis 500 Metern unter der Oberfläche zu finden sein werden.“

Rob Birmingham, CEO von Brigadier, sagte: „Der überzeugendste Aspekt dieser Ergebnisse ist, dass sie aus bisher unerforschten Gebieten von Picachos stammen. Da wir uns etwa 15 Meilen von den bonanzahaltigen Silberentdeckungen im Norden befinden, sind diese Ergebnisse wirklich aufregend. Mit den neu errichteten Zufahrtsstraßen ist Brigadier gut positioniert, um unsere Bemühungen auf dieses Gebiet zu konzentrieren und unser Verständnis für dessen Ausdehnung und Potenzial zu erweitern.“

Bereits im Frühsommer wurde ein 284 Meter langer Pilotgraben im südöstlichen Teil des Goldadersystems El Placer fertiggestellt. Gesteinssplitter-Kanalproben wurden in Abständen von 1 m geschnitten. Vorläufige XRF-Scans zeigen, dass alle Proben anomales Blei und Zink enthalten. Ein beträchtlicher Teil der Proben enthält sichtbares Gold in durchwühlten Schwermineralkonzentraten aus zerkleinertem Gestein. Untertage wurden ebenfalls Kartierungen und Probenahmen in mehreren historischen Gruben abgeschlossen. Insgesamt wurden 540 Proben von der Oberfläche und aus dem Untergrund am 15. Juli an das Labor geschickt. Das Unternehmen geht davon aus, dass es im Herbst 2021 über die Ergebnisse berichten wird.

