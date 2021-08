Gran Colombia setzt Preis des überzeichneten Angebots der mit 6,875 % verzinsten vorrangig unbesicherten Anleihen in Höhe von 300 Mio. USD fest

Nicht zur Verteilung an US-Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den USA

TORONTO, KANADA, Mittwoch, 4. August 2021 – Gran Colombia Gold Corp. (TSX: GCM; OTCQX: TPRFF – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gran-colombia-g ...) gab heute bekannt, dass das Unternehmen den Preis für ein überzeichnetes Angebot in Höhe von 300 Millionen USD in vorrangig besicherter Anleihen mit Fälligkeit 2026 mit einem Zinscoupon von 6,875% (die „2026 Anleihen“) gemäß Rule 144A und Regulation S des US Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das „Gesetz“) erfolgreich festgesetzt hat, wobei der Abschluss voraussichtlich am oder um den 9. August 2021 erfolgt.

Der Erlös aus den 2026-Anleihen wird verwendet, um (i) die Entwicklung unserer Betriebe in Guyana zu finanzieren, (ii) die verbleibenden an Gold gekoppelten Anleihen im Voraus zurückzuzahlen und (iii) für allgemeine Unternehmenszwecke. Die 2026-Anleihen wurden von Fitch Ratings mit B+ und von S&P Global Ratings mit B+ bewertet.

Diese Pressemitteilung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der 2026-Anleihen, noch wird es einen Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit geben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.

Die 2026-Anleihen wurden nicht gemäß dem Gesetz oder den Wertpapiergesetzen einer anderen Gerichtsbarkeit registriert und dürfen in den USA ohne Registrierung oder eine entsprechende Ausnahme von Registrierungsrechten nicht angeboten oder verkauft werden. Die 2026-Anleihen werden ausschließlich qualifizierten institutionellen Käufern in den USA gemäß Rule 144A des Gesetzes, Nicht-US-Personen bei Transaktionen außerhalb der USA gemäß Regulation S des Gesetzes und gemäß bestimmten Prospektbefreiungen in Kanada angeboten.

Über Gran Colombia Gold Corp.

Gran Colombia ist ein mittelgroßer Goldproduzent mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz beim Bau und Betrieb von Minen in Lateinamerika. In Kolumbien ist das Unternehmen derzeit der größte Untertage-Gold- und Silberproduzent mit mehreren Minen in seinen hochgradigen Segovia-Betrieben. In Guyana treibt das Unternehmen das Projekt Toroparu voran, eines der größten unerschlossenen Goldprojekte in Nord- und Südamerika. Gran Colombia besitzt auch ungefähr 44 % der Aris Gold Corporation (TSX: ARIS) (Kolumbien - Marmato), eine ungefähr 27%ige Beteiligung an Denarius Silver Corp. (TSX-V: DSLV) (Spanien - Lomero-Poyatos; Kolumbien - Guia Antigua und Zancudo) und eine ungefähr 26%ige Kapitalbeteiligung an Western Atlas Resources Inc. (TSX-V: WA) (Nunavut - Meadowbank).