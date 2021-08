Anlegerverlag Bayer: Das hat gesessen! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 05.08.2021, 14:32 | 29 | 0 | 0 05.08.2021, 14:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Der Blick auf die Kurstafel dürfte Bayer-Aktionären heute Tränen in die Augen treiben. Die Aktie muss nämlich ordentlich Federn lassen und rauscht rund fünf Prozent in die Tiefe. Mit diesem Abschlag valutiert der Titel jetzt nur noch bei 47,27 EUR. Hier sehen wir nun also einen offenen Schlagabtausch zwischen Bullen und Bären. Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir einen ausführlichen Sonderreport zu Bayer erstellt, den Sie hier kostenlos abrufen können. Die mittelfristige Technik hat sich mit diesem Rücksetzer jetzt spürbar verschlimmert. Denn nun wurde ein wichtiger Bremsbereich unterkreuzt. So fällt der Kurs heute auf ein neues Mehrwochentief. 49,02 EUR markierten bisher diesen Tiefpunkt. Der Krimi dürfte also in den kommenden Tagen weiter gehen. Mittelfristig orientierte Anleger, die auf ein günstiges Einstiegsniveau gewartet haben, sollten schon einmal die Ordermaske öffnen. Schließlich gibt es heute einen ordentlichen Discount. Wer dagegen eh skeptisch ist, für den ist der heutige Tag eine Bestätigung. Fazit: Bayer kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.





