Advanced Blockchain kündigt Wandelanleihe an Advanced Blockchain plant eine Finanzierungsmaßnahme: Man wolle Wandelschuldverschreibungen mit Optionsrecht im Volumen von 2 Millionen Euro ausgeben, kündigt das Berliner Blockchain-Unternehmen am Donnerstag an. Offen ist noch die Zustimmung des …