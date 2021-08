Wie Anleger mit der Aktie des Impfstoffherstellers umgehen sollten

Die BioNTech-Aktie ist ohne Zweifel ein Corona-Gewinner. Allein in diesem Jahr zog der Kurs um mehr als 300% an. Aktuelle Marktkapitalisierung: 79,38 Mrd. US-Dollar. Damit ist das Unternehmen mehr Wert, als die meisten DAX-Titel – derzeit würde BioNTech im deutschen Leitindex auf Rang zehn, vor Adidas, BASF , BMW und Bayer liegen.

Corona-Impfstoff und noch vieles mehr

Das Mainzer Unternehmen mit Sitz „An der Goldgrube 12“ hat maßgeblich den in Deutschland am weitesten verbreiteten Covid19-Impfstoff mitentwickelt. Darüber hinaus forscht BioNTech an der Entwicklung von Therapien für Krebs, Infektionskrankheiten wie Malaria und Tuberkulose und seltenen Erkrankungen. Das diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst individualisierte Therapien sowie off-the-shelf-Medikamente auf mRNA-Basis, innovative chimäre Antigenrezeptor-T-Zellen, bispezifische CheckpointImmunmodulatoren, zielgerichtete Krebsantikörper und Small Molecules.

Seit Ende 2019 sind die Hinterlegungsscheine (ADRs) von BioNTech an der US-Technologiebörse Nasdaq Global Select Market notiert. Größter Einzelaktionär mit einer Beteiligung von mehr als 50% ist die AT Impf, eine Beteiligungsgesellschaft von Andreas und Thomas Strüngmann. Weitere institutionelle Investoren, die mit den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats verbunden sind, sind die Medine, MIG Verwaltung und die FMR. Insgesamt halten Unternehmen dieser Gremienmitglieder fast 72% der Anteile an BioNTech.

Mehrere Kurstreiber im Gleichauf

Der Höhenflug der Aktie ist weiter ungebrochen. Derzeit gibt es gleich mehrere Kurstreiber: die Aussicht auf bald beginnende Booster-Impfungen gegen das Corona-Virus, der verstärkte Einsatz auch bei Kindern und Jugendlichen und die Perspektive, dass die mRNA-Technologie auch für andere Anwendungsgebiete marktreif werden könnte. Das Ende der Fahnenstange scheint hier auf lange Sicht noch nicht erreicht. Analysten der Privatbank Berenberg haben kürzlich ihr Kursziel für BioNTech von 235 auf 400 Dollar angehoben. Demnach hätte der Titel noch deutlich Potential.

Im aktuell beinahe parabelartigen Kursanstieg steckt jedoch bereits einiges an künftiger Wachstumsphantasie drin. Zuletzt zog der Aktienkurs, wie an der Schnur gezogen in die Höhe. Hier sind auch heftigere Korrekturen wahrscheinlich, sollten viele Anleger gleichzeitig aus der Tür wollen und somit Stop-Loss-Wellen auslösen. Anleger kaufen zu aktuellen Kursen allenfalls eine „Fuß-in-der-Tür“-Position und warten geduldig auf Rücksetzer, um ihr Investment zu verstärken. Die hohe Intraday-Volatilität macht die Aktie auch für agile Daytrader interessant.

Mit Ihren Investitionen wünsche ich Ihnen viel Erfolg.

Stefan Ziermann

Chefredakteur Fuchs-Kapital