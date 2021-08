Die Jenaer InflaRx N.V. hat am Donnerstag Zahlen für das zweite Quartal 2021 vorgelegt. Bei dem NASDAQ-notierten Biotech-Unternehmen sind die operativen Ausgaben in diesem Zeitraum von 9,7 Millionen Euro auf knapp 14 Millionen Euro gestiegen. Zurück geht dies vor allem auf einen Anstieg der Investitionen in den Bereich Forschung und Entwicklung.Operativ steigt der Verlust als Resultat hieraus von 9,6 Millionen Euro auf ebenfalls ...