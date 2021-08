SPD drängt auf Flut-Sondersitzung des Bundestags im August

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD drängt angesichts der Hochwasserkatastrophe auf eine Sondersitzung des Bundestags im August. Mit dem Koalitionspartner CDU/CSU gibt es dazu aber noch keine Einigung.

Nach aktuellem Stand werde voraussichtlich am 18. August ein Wiederaufbaufonds für die vom Hochwasser betroffenen Bundesländer vom Kabinett beschlossen, schrieb der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, am Donnerstag an die Mitglieder der Fraktion. Das Schreiben lag der Deutschen Presse-Agentur vor. Der Wiederaufbaufonds soll am kommenden Dienstag von den Ministerpräsidenten der Länder zusammen mit der Bundesregierung beschlossen werden.