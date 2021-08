DGAP-Ad-hoc: Blue Cap AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Prognoseänderung

Blue Cap AG: Blue Cap AG erwirbt Mehrheitsbeteiligung an der HY-LINE Gruppe und passt Prognose für das Geschäftsjahr 2021 an



05.08.2021 / 15:09 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



München, 05. August 2021 - Die Blue Cap AG hat heute den Erwerb einer qualifizierten Mehrheitsbeteiligung von mehr als 90% an der HY-LINE Verwaltungs GmbH (nachfolgend "HY-LINE") und ihren vier operativen Tochtergesellschaften von einer Gruppe privater Investoren gegen Zahlung eines Kaufpreises im unteren Drittel des zweistelligen Millionenbereiches vereinbart. Das Managementteam von HY-LINE beteiligt sich substanziell mit einem einstelligen Prozentsatz an der Akquisition. Der Beteiligungserwerb an HY-LINE wird voraussichtlich am 01. September 2021 vollzogen.