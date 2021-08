Hurrican Floyd zieht an Wall Street vorbei

Die Fundamentals Neue Inflationsdaten in den USA - und wieder geht es mit der Inflation nach unten. Nach 0 und 0,3 kommt jetzt eine monatliche Inflationsrate der, consumer prices` von 0,24 %. Wie schon im letzten Monat ist dieser Anstieg fast völlig auf Nahrungsmittel und Energie zurückzuführen - die Kernrate bleibt praktisch Null. Die Jahresrate nach amerikanischer Rechnung stellt sich damit auf 2,15 % (saisonbereinigt im Quartal mal vier), nicht der Schreckenswert, der nach der Hitze der Inflationsdiskussion der letzten Monate eigentlich zu erwarten gewesen wäre. Nachdem schon der Deflator im GDP im 2ten Quartal von 1,6 auf 1,5 % gefallen ist, droht nicht nur keine Inflation, sondern im Gegenteil, der Prozeß der Disinflationierung geht weiter. Dazu trägt auch der schon beunruhigende Rückgang der Lohnsteigerungen bei. Im letzten lag er noch bei +4,2 %, jetzt ist er nur noch +3,5 %. Angesichts der binnen Jahresfrist um 16,5 % gestiegenen Gewinne der Aktiengesellschaften (im Hightechsektor sind es sogar mehr als 40 %) kann man den US-Unternehmern eigentlich nur raten, ihre Angestellten noch ein bißchen besser am Aufschwung teilhaben zu lassen. Inflationsträchtig sind die Lohnsteigerungen bestimmt nicht. Kurioses kommt aus Deutschland: Die zuerst gemeldeten Revisionen der Wachstumszahlen für das letzte Quartal 98 und das erste 99 sind zurückgenommen worden, jetzt gelten wieder die ursprünglichen Werte. Die waren -0,25 bzw. +0,45 %, also eine drastische Schrumpfung in QIV und ein hoher Wert in Q1. Abgesehen davon, daß ab Januar eine neue Eurorechnung benutzt wird (welche diese beiden Zahlen besser aussehen läßt) stellt sich damit das annualisierte Wachstum der letzten drei Quartale (man nehme die 0,04 des zweiten Quartals dazu, dividiere durch 3 mal 4) auf kümmerliche +0,32 %. Damit wird ein Wert über einem Prozent zu Jahresende nur noch schwer erreichbar. Zur Erinnerung: Ende des dritten Quartals 98 lag das Jahreswachstum bei 1,84 %. Auch mit diesen unrevidierten Zahlen bleibt der Wachstumsabstand zu Amerika unverändert hoch. Es kommt aber noch schlimmer: Tatsächlich ist die Wirtschaft im zweiten Quartal nominell geschrumpft. Lediglich die fallenden Preise - der Deflator im BIP lag bei -0,35 % - liftet den inflationsbereinigten, also realen Wert, über Null. -0,35 ist annualisiert -1,4 % jährliche Fallgeschwindigkeit der Preise. Rechnet man die Mineralölsteuererhöhung heraus, wären an dieser Stelle vermutlich -1,6 einzusetzen - die nackte Deflation also. Mit solchen Preisverfällen kann die Wirtschaft nicht leben.

