Blue Cap AG: Blue Cap AG erweitert Portfolio durch Akquisition der HY-LINE Gruppe und passt Prognose für das Geschäftsjahr 2021 an

Übernahme eines Value Added Distributors und Systemanbieters aus dem Elektronikbereich

Signifikante zusätzliche Diversifikation des Blue Cap Portfolios

Erhöhung Prognose für Geschäftsjahr 2021: Umsatz soll auf 265-275 Mio. Euro bei einer erwarteten EBITDA-Marge (adj.) von 8-9% steigen

Im ersten vollen Geschäftsjahr 2022 wird zusätzliches Wachstum des EBITA und des Ergebnisses je Aktie um >20% erwartet

München, 05. August 2021 - Die Blue Cap AG hat heute den Erwerb einer qualifizierten Mehrheitsbeteiligung von mehr als 90% an der HY-LINE Verwaltungs GmbH (nachfolgend "HY-LINE") und ihren vier operativen Tochtergesellschaften von einer Gruppe privater Investoren gegen Zahlung eines Kaufpreises im unteren Drittel des zweistelligen Millionenbereiches vereinbart. Das Managementteam von HY-LINE beteiligt sich substanziell mit einem einstelligen Prozentsatz an der Akquisition. Der Beteiligungserwerb an HY-LINE wird voraussichtlich am 01. September 2021 vollzogen.

Die HY-LINE Gruppe wurde 1988 gegründet und hat ihren Ursprung in der Value Added Distribution von Elektronikkomponenten. Während der letzten Jahre transformierte die Gesellschaft zu einem Produkt- und Systemanbieter mit verstärktem Fokus auf technische Beratungs- und Entwicklungskompetenz. Dadurch setzt HY-LINE noch früher in der Wertschöpfungskette an und schafft für ihre Abnehmer mit der Entwicklung eigener Produkte und Systeme einen zusätzlichen Mehrwert. Ihre Kunden kommen vorrangig aus der Elektronikindustrie, der Medizintechnik, dem Energiesektor und der Medien- und Kommunikationsbranche. Hauptabsatzmarkt ist die DACH-Region.