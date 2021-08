ISAE-SUPAERO setzt Beteiligung an der InSight-Mission fort und stellt Ergebnisse der Mars-Forschungsprojekte vor

Das Ziel der im Mai 2018 von der NASA gestarteten InSight-Mission ist es, mithilfe des von ISAE-SUPAERO entwickelten SEIS-Seismometers die innere Struktur des Planeten Mars zu untersuchen. Drei Studien, die am 23. Juli in der Fachzeitschrift Science veröffentlicht wurden, geben erstmals Aufschluss über die Größe des Kerns, die Stärke der Kruste und die Struktur des Mantels des roten Planeten. Raphaël Garcia, Mélanie Drilleau und Nicolas Compaire, drei Mitautoren der Studien, sind am Institut ISAE-SUPAERO tätig und arbeiten an diesem großen seismischen Erkundungsprojekt mit. Bei diesem Projekt handelt es sich um einen wichtigen Schritt, um mehr Erkenntnisse über die Entstehung und die thermische Entwicklung des Mars zu erhalten.

Vor dieser Mission war über die innere Struktur des Mars noch sehr wenig bekannt. Die Einzelheiten der inneren Struktur des Planeten und die Tiefe der Grenzflächen zwischen Kruste, Mantel und Kern lagen völlig im Dunkeln.