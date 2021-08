HONOR bringt HONOR Earbuds 2 Lite mit branchenführender Akkulaufzeit und verbessertem Klang auf den Markt

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die HONOR Earbuds 2 Lite bieten hervorragende

Performance und ein beeindruckendes Klangerlebnis in einem ergonomischen Design



Die globale Technologiemarke HONOR gab heute die weltweite Einführung der neuen

HONOR Earbuds 2 Lite True Wireless Stereo (TWS) Ohrhörer bekannt. Mit

branchenführender Akkulaufzeit, aktiver Geräuschunterdrückung (Active Noise

Cancelling, ANC) und verbesserter Konnektivität bieten die HONOR Earbuds 2 Lite

in einem komfortablen, ergonomischen Design ein erstklassiges Klangerlebnis zu

einem erschwinglichen Preis - perfekt für Unterhaltungsenthusiasten, die

kristallklaren Klang wünschen.





"Egal, ob Sie beim Training Ihre Lieblingsmusik hören, sich in einegeschäftliche Telefonkonferenz einwählen oder die neueste Fernsehserieverfolgen, die HONOR Earbuds 2 Lite sind die perfekten Kopfhörer für jedesSzenario. Sie bieten eine hervorragende Performance und ein beeindruckendesKlangerlebnis", so George Zhao, CEO von HONOR. "Die jüngste Ergänzung unsererWearables-Produktpalette zeichnet sich durch eine verbesserte Klangqualität undeine längere Akkulaufzeit aus. Sie unterstreicht damit unser Engagement,Verbrauchern auf der ganzen Welt innovative Produkte und Dienstleistungenanzubieten."Ganztägige Unterhaltung mit ultralanger Akkulaufzeit und SchnellladefunktionDie HONOR Earbuds 2 Lite werden von einem 55-mAh-Akku mit Energie versorgt, derdurch eine branchenführende Akkuleistung und -effizienz überzeugt. Mit einereinzigen Akkuladung[1] ist eine ununterbrochene Musikwiedergabe von bis zu 10Stunden möglich, und mit dem Ladeetui[2] bis zu insgesamt 32 StundenMusikwiedergabe oder 20 Stunden Sprachanrufe. Der Benutzer braucht sich alsonicht zu sorgen, dass er seinen Lieblingssong verpasst könnte oder dieVerbindung während eines wichtigen Meetings unterbrochen werden könnte.Dank der Schnellladefunktion können die HONOR Earbuds 2 Lite in nur zehn Minutenauf bis zu 40 %[3] aufgeladen werden und bieten so vier Stunden[4]ununterbrochene Musikwiedergabe - perfekt für alle, die nur wenig Zeit zurVerfügung haben.Aktive Geräuschunterdrückungstechnologie für ein ablenkungsfreies KlangerlebnisOb auf dem Weg zur Arbeit oder in einem Café - die HONOR Earbuds 2 Lite sind miteiner ausgereiften Active Noise Cancelling-Technologie ausgestattet, dieunerwünschte Hintergrundgeräusche reduziert. Darüber hinaus schließt dasIn-Ear-Design der HONOR Earbuds 2 Lite dicht ab und sorgt somit für eine passiveGeräuschisolierung, die weitere Umgebungsgeräusche physisch ausblendet, so dassder Benutzer kristallklaren, ungestörten Klang in vollem Komfort genießen kann.