Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

ROUNDUP/Aktien New York Zick-Zack-Wochenverlauf geht weiter - Nasdaq mit Rekord Der bislang unklare Wochentrend an den New Yorker Börsen hat sich am Donnerstag fortgesetzt. Nach Verlusten am Mittwoch legten sie wieder zu. Der technologielastige Nasdaq 100 kletterte auf ein Rekordhoch und gewann zuletzt noch 0,38 Prozent auf 15 …