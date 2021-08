Powercell-Aktionäre werden heute auf eine harte Probe gestellt. Schließlich stürzt der Kurs rund fünf Prozent in die Tiefe. 17,02X verbilligt sich damit auf nur noch 17,02 EUR. Droht damit nun der endgültige Absturz?

Die Ausgangslage hat sich durch diesen Rücksetzer verschlechtert. Denn eine markante Haltezone wurde nun unterboten. So fällt die Aktie heute auf den tiefsten Stand der vergangenen vier Wochen. Bisher lag das Tief bei 17,50 EUR und wurde am 17,50X erreicht. Jetzt geht es also um die Wurst.

Mutige Anleger, die von Powercell begeistert sind, können heute zugreifen. Denn die Aktie gibt es heute zum Schnäppchenpreis. Wer ohnehin eher skeptisch ist, für den ist der heutige Tag eine weitere Bestätigung.

Fazit: Wie es bei Powercell weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Hier kostenfrei lesen.